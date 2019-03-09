المولودية الوجدية لكرة القدم يقوم بضبط ايقاع الانتصارات ويعود ب 3 نقاط من الرباط على حساب الفتح

رشيد نشينش

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حقق فريق المولودية الوجدية فوزا صعبا بهدف دون رد على حساب مضيفه الفتح الرباطي ضمن فعاليات الجولة 21 من البطولة الاحترافية، ليزيد بذلك من محن فريق الفتح ويجعله يتراجع إلى أسفل الترتيب. المقابلة قادها الحكم جلال جيد.

مع بداية المقابلة حاول الفتح تهديد مرمى فريق المولودية عن طريق دياكيتي الذي سدد بقوة لكن الحارس بوجاد قام بالتصدي للكرة، في حين جاء الرد سريعا من طرف نوح السعداوي الذي سجل هدفا رفضه الحكم بداعي تسلل. لتتواصل الندية بين الفريقين، وانتهى الشوط الأول على إيقاع البياض.

ومع بداية الجولة الثانية واصل الفريقين البحث عن هدف السبق الشيء الذي تأتى للمولودية الوجدية في الدقيقة 62 بعد ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات انبرى لها الواعد سفيان كركاش ليسجل هدف المباراة الوحيد. بعد هذا الهدف بحث فريق الفتح الرياضي على تعديل النتيجة حيث شن بعض الهجمات التي افتقدت للدقة واللمسة الأخيرة وكانت أبرز فرصة للفتح في الشوط الثاني في الدقيقة 91 من اللقاء بعد رأسية محكمة ارتطمت بالمدافع وغيرت الوجهة ليعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز ثمين لسندباد الشرق واصل به مطاردة فرق المقدمة.

للإشارة فالمولودية الوجدية يحتل الصف الرابع ب 30 نقطة بينما فريق الفتح الرياضي يبقى في الرتبة 12 برصيد 23 نقطة .

وسيستقبل فريق المولودية الوجدية في الجولة المقبلة فيرق سريع وادي زم يوم الجمعة 15 مارس بمدينة وجدة.

حظ موفق لأسياد الشرق، ونتمنى من الجمهور الوجدي الغيور مساندة الفريق في باقي مبارياته والابتعاد على كل المطبات التي قد تؤدي الفريق.