واخيرا المولودية تستقبل خصومها بوجدة !!

– علمت » mco.ma » من مصادر مؤكدة انه من المرجح جدا، اجراء ما تبقى من مقابلات المولودية الوجدية بالملعب البلدي بوجدة، مباشرة بعد لقاء المولودية ضد الدفاع الحسني الجديدي والتي ستجرى بملعب العبدي بالجديدة، وحسب اخر الاخبار فقد قامت لجنة من الجامعة الملكية لكرة القدم وكدا لجنة امنية ، بزيارة تفقدية للملعب البلدي بوجدة في بحر هذا الاسبوع ، للوقوف على مدى جاهزية الملعب لاستقبال المولودية خصومها في انتظار انتهاء الاشغال بالمركب الشرفي متم شهر فبراير 2019، هدا وقد اعطت اللجنة المختلطة موافقتها على اجراء لقاءات المولودية بالملعب البلدي شريطة انهاء صيانة بعض المرافق في اقرب وقت ممكن ، منها مستودعات الملابس و تخصيص منصة الصحافة ، اضافة الى اشغال مرتبطة بالجانب الامني، يدكر انه سبق لوالي جهة الشرق ، ان اعطى موافقته الرسمية كتابة، باستقبال فريق المولودية الوجدية خصومه بالملعب البلدي بوجدة شريطة ان لا يتعدى عدد الجمهور 2500 متفرج بما فيهم 500 متفرج يخصص للفريق الزائر …للإشارة فمبادرة الجهات المعنية في تأهيل الملعب البلدي جاءت في وقتها المناسب ، بعد اغلاق مركب الامير مولاي عبدالله، و الاصلاحات التي يشهدها الملعب البلدي ببركان، اضافة الى الارضية الغير الصالحة للملعب الكبير بفاس، والتي اجرى فيها فريق المولودية لقاءه الاخير برسم الدورة التاسعة امام المغرب التطواني، واكيد ان اللعب بالملعب البلدي وجدة سيكون فرصة للتصالح بين الجمهور الوجدي المهوس بحب فريقه ، و مكونات الفريق من لاعبين ومدرب ومكتب مسير، لما فيه مصلحة الفريق الوجدي …