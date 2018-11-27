والي جهة الشرق يترأس أجتماعا جديدا للجنة قيادة مشروع تأهيل الملعب الشرفي بوجدة

ترأس السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد صبيحة يوم الجمعة 23 نونبر 2018 بالملعب الشرفي بوجدة، الاجتماع الدوري للجنة قيادة مشروع تأهيل الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

حضر هذه الاجتماع كل من ممثلي نادي المولودية الوجدية لكرة القدم، وممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمديرة الجهوية للشباب والرياضة، وممثلي المصالح الأمنية، بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين والمشرفين على المقاولات المتدخلة في المشروع، وخبراء مختصين في مجال تأهيل الملاعب الرياضية.

وقد قامت لجنة القيادة بزيارة جميع مرافق المركب الرياضي للوقوف على مستوى تقدم الأشغال وتنسيق تدخل جميع الفاعلين، إذ اطلع الحاضرون على تقدم الأشغال المتعلقة بتكسية الملعب بالعشب الطبيعي والذي قطع أشواطاً مهمة في الإنجاز، كما عاين الحاضرون نهاية الأشغال المرتبطة بإنارة الملعب، وتقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة مرافق الملعب والتي تسير بوتيرة جيدة ووفق الجدولة الزمنية المحددة لها.

وعلى إثر ذلك، تم تقديم عروض تقنية حول مكونات المشروع مع عرض برمجة الأشغال والصفقات المتعلقة بها ومنها على الخصوص أشغال تثبيت المقاعد، وتغطية المدرجات الجانبية للملعب، وتهيئة المنصة الشرفية والأماكن المخصصة للصحافة. وقد أكد السيد الوالي على ضرورة إعادة تهيئة وصيانة حلبة ألعاب القوى بالملعب الشرفي، وإيلاء عناية خاصة لسلامة الجمهور وذلك من خلال توفير شروط الأمن والسلامة مع الحرص على إنجاز الأشغال بالسرعة والجودة المطلوبتين وفقا لكناش التحملات.

كما دعا السيد الولي إلى تنسيق تدخلات جميع الفاعلين أخذاً بعين الاعتبار الأولويات، مع تخصيص قاعات للصلاة والتفكير في إرساء مخطط للتدخلات يضمن تنظيم مباريات في جو عادي دون المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، واعتماد نظرة استباقية تروم تزويد الملعب بتقنية الفيديو المساعد لهيئة التحكيم (VAR) وكذا اعتماد مقاربة تشاركية في تخصيص مرافق لوسائل الإعلام لأداء الأدوار المنوطة بها في أحسن الظروف.