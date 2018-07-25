فريق المولودية الوجدية يستعد لموسم التحديات بتركيا ويتعاقد مع لاعبين جدد…

حل فريق المولودية الوجدية مساء يوم الخميس الاخير بمطار إسطنبول الدولي بتركيا لبداية المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الكروي المقبل ، يمتد لأسبوعين كاملين، بمدينة » انطاليا » التركية التي تبعد عن العاصمة بحوالي 80 كلم ،و سيجري الفريق الوجدي خلال هدا المعسكر العديد من المباريات الودية، و كان فريق المولودية الوجدية قد أنهى المرحلة الأولى للتحضيرات بمعسكر مغلق ببسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وحسب مصادر من المكتب ينتظر ان يلتحق بالمعسكر لاعبين من افريقيا بسبب بعض الاجراءات الادارية المرتبطة » بالفيزا » .

وحسب اخر المعلومات فالمكتب المسير تعاقد مع لاعبين جدد الامر يتعلق باللاعب جوزيف كمبوس من مواليد 1993 وهو مهاجم دولي من الكاميرون، يلعب لفريق القطن الكاميروني، ولاعب اسمه مورغان بيتورنغال ( من مواليد 1988) قادم من تشاد يشغل مركز جناح ايسر، لعب سابقا في صفوف شباب الحسيمة قبل ان ينتقل لمولودية بجاية الجزائري، وتعاقد الفريق الوجدي رسميا كذلك مع مهاجم الراسينغ البيضاوي سفيان حاريس ( 26 سنة ) لعقد مدته سنتين ، كما وقع المدافع أنس المرابط القادم من الجيش الملكي للمولودية الوجدية لموسمين، وحسم المكتب المسير صفقته مع المهاجم عماد رقيوي من فريق سريع واد زم، ورشيد يتيم لاعب جاور مجموعة من الفرق الفرنسية يلعب وسط الميدان ، و تشير اخر المعلومات الى ان المكتب بصدد التعاقد مع مهاجم حسنية اكدير فوزي عبدالغني والذي سيلتحق بمعسر انطاليا رفقة الفريق يوم الاثنين، كما علمنا ان من بين اللاعبين الذين التحقوا بالمعسكر لا عب اسمه ريان فريقش مزدوج الجنسية – مغربية و فرنسية – ، سبق له اللعب لأندية Angers و Ajaccio بالدوري الفرنسي، وهو من مواليد سنة 1991 و يلعب في مركز وسط الميدان ، و ينتظر ان يوقع اللاعب ايوب تدغاوي في الساعات القليلة المقبلة لفريق المولودية ، قادما من النادي البلدي لورززات ، و هو بالمناسبة هداف بطولة الهواة من مواليد 1993 و يشغل مركز قلب الهجوم.

اخر الاخبار تفيد ان الفريق الوجدي سوف لن يجري مقابلاته خلال مرحلة الذهاب، في الملعب البلدي بوجدة، ولا حتى في مدينة بركان لظروف امنية محضة ، وسيكون الحسم في اختيار الملعب خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم الخميس 26 يوليوز الجاري بمقر ولاية وجدة بحضور كل من والي جهة الشرق ، و والي امن وجدة ورئيس المجلس البلدي، ورئيس المولودية الوجدية ، اضافة الى عضو يمثل الجامعة الملكية لكرة القدم ، ويرجح ان يكون الاختيار الامثل هو الملعب الكبير بمدينة فاس .

يدكر ان الفريق الوجدي كان قد اجرى اول امس لقاء وديا مع احدى فرق مدينة انطاليا بتركيا ، انتهى لصالح المولودية ، وبحصة ثقيلة 9 مقابل صفر ، وينتظر ان يجري اصدقاء العميد عبدالله خفيفي لقاء اعداديا يوم 30 يوليوز ضد فريق وداد تلمسان الجزائري الذي يعسكر حاليا بمنتجع انطاليا، هذا وسبق للفريق ان اجرى عدة لقاءات ودية في معسكره الاول بالدار البيضاء ، امام كل من فريق خميس زمامرة انهزم فيها بهدف لصفر، و تعادل في لقاءه امام فريق حد السوالم بنتيجة 2-2 وتعادل امام الراك بصفر لمثله فيما انتصر على الجيش الملكي ب 3 مقابل 2، كما انتصر على يوسفية برشيد بهدفين لواحد(2/1)

عبدالقادر البدوي