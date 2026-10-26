des amoureux de Saïdia et de l’Oriental se mobilisent et lancent une pétition pour préserver la promenade piétonne du littoral

Madame, Monsieur le Rédacteur en chef,

En tant que résidents, usagers et amoureux de la station balnéaire de Saïdia, nous sollicitons votre attention concernant une situation préoccupante qui dégrade profondément notre littoral et menace la sécurité publique.

À notre initiative, une pétition citoyenne adressée à Monsieur le Gouverneur de la Province de Berkane a été lancée. Notre démarche a déjà recueilli 103 signatures de citoyens qui partagent notre inquiétude.

Historiquement consacrée à la promenade, cette voie littorale été ouverte dés le début de l’été à la circulation automobile. Cette décision entraîne d’importantes nuisances sonores, des risques d’accidents majeurs pour les enfants et les personnes âgées, ainsi qu’une menace directe pour la zone humide protégée de l’Embouchure de la Moulouya (site RAMSAR attenant).

Par cette démarche, nous demandons respectueusement aux autorités :

La fermeture définitive de la voie à la circulation motorisée et au stationnement.

à la circulation motorisée et au stationnement. L’inscription durable de sa vocation piétonne dans les documents d’urbanisme de la ville.

dans les documents d’urbanisme de la ville. La mise en place de contrôles effectifs et le maintien des seuls accès d’urgence.

Vous trouverez ci-dessous le lien vers notre pétition. Nous serions très reconnaissants si votre média pouvait relayer notre initiative citoyenne pour la protection de l’environnement et du cadre de vie à Saïdia.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger avec vous et vous apporter de plus amples détails sur notre démarche.

Lien vers la pétition en ligne: https://forms.gle/Zysabh3Q2KjwYbBa6

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Aux noms initiateurs de la pétition citoyenne pour Saïdia

Dr. Abderrazak YAHYAOUI