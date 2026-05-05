بادرة تستحق التنويه لنادي حسنية لازاري

في إطار برنامجه الهادف إلى دعم وتطوير الفئات الصغرى، وترسيخ أسس التكوين الرياضي السليم، نظم نادي حسنية لازاري يوم فاتح ماي، دوري كروي لفئة أقل من 11 سنة، تحت شعار: « الصحراء المغربية نبض القلب المتجدد »،

شارم في هذه التظاهرة الرياضية مشاركة 13 فريقا يمثلون الأندية الوطنية والدولية، ويتعلق الأمر بكل من نادي سبارتا روتردام الهولندي، نادي أسود زايو، شباب الريف الناظور، الاتحاد الإسلامي الوجدي، شباب سيدي لحسن، المولودية الوجدية، نهضة بركان، أكاديمية حكيمي فوت، وأكاديمية سوكر فوت، بما يعكس أهمية هذا الحدث من حيث التكوين والتنافس وتبادل الخبرات.

وشهد هذا الدوري الدولي تنظيم مميز لفئة أقل من 11 سنة، من طرف نادي حسنية لازاري الذي يرأسه علي كتيبي، ودار في أجواء رياضية رائعة جسدت روح التنافس الشريف وقيم المواطنة… وإتاحة الفرصة أمام المواهب الصاعدة لإبراز مواهبهم وصقل قدراتهم التقنية والبدنية.

وافتُتح الدوري بعزف النشيد الوطني في لحظة مفعمة بالاعتزاز والانتماء، قبل أن يتم تكريم مجموعة من الوجوه الرياضية التي بصمت الساحة بعطائها، ويتعلق الأمر بكل من إدريس أقديم، علي كوار، إدريس مشيش، السيد بوجوالة، والتيجيني علال، إلى جانب تكريم أولياء الجالية المغربية، في بادرة تعكس ثقافة الاعتراف والتقدير.

ويُعد هذا الدوري الدولي نموذجًا ناجحًا في تنظيم التظاهرات الرياضية الخاصة بالفئات الصغرى، وفرصة حقيقية لاكتشاف المواهب، وترسيخ القيم النبيلة في نفوس الأجيال الصاعدة.

عبد القادر البدوي