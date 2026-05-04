ما اللهُ،ان كنت تفهُم فهْمَهُم؟

ما اللهُ،ان كنت تفهُم فهْمَهُم؟

رمضان مصباح

وتـسْكنُ شِـعري،بل أنـت الـقائلُ

وانْ رُمـتُ الـسؤالَ فـأنت السائلُ

أجـيب؟ مـا لـي غـيرُ حـرفٍ مُبهم

لـك المعنى ، لك العقلُ وما يعقلُ

وان كـتـبـتُ فــمـا كـتـبـتُ وإنـمـا

تـصادى الـكلامُ ، و خـطِّي الـناقلُ

هـذا كـهذا ،هـواءٌ منك وشهْقتي

مـالي سِـواها ، أحـيا بها وأواصلُ

تـجـري الـعيونُ،يهفو لـها ظـمئِي

والـكـلُّ مـنـك ، جـمادُ والسـائـلُ

أجــوع وأشـبـعُ ،ومـا لـي مَـدخلٌ

فيهما ، هما أنتَ و لا تُجوع فتأكلُ

هــذا الـجـمالُ ،فـمنْ مِـنا يَـرى ؟

لاعـينَ لـي ، والـنورُمنك الأجـملُ

عـيـنـايَ بـــلا نــورٍ صِـفـرٌ ومـثـلُه

ونــورُك فـيـهما الـكـشفُ الأمـثـلُ

ظــلام ونــورٌ ،فــي الـنـهار ولـيلِه

قـبْـلي وبَـعـدي ، أقـمـتُ وأرحَــلُ

أنـــــا والــزمــانُ، ومْــضــةٌ ودوامٌ

وأنـتَ هُـما ، فـمنْ ياتُرى الزائلُ ؟

أحْـيـا فـيـكَ ،وان قَـضـيتُ وأدفــنُ

فـمـنْ مــاتَ ،والله حــيٌّ كـامـلٌ؟

كــان الـتـرابُ،صارَني ثــم صِـرتُـه

وقـبلنا الـروحُ فـي الـسماءِ وتَرفلُ

ولا يَــعــلـو الــتــرابُ وان يــلـمـعُ

ولا تَــتْــرَبُ الــــروحُ ، وان تــنــزِلُ

قــضــى اللهُ هـــذا مــنـزلٌ دارِسٌ

والــروحُ تـمـضي ،هـنـاكَ الـمَـوئِلُ

الـبُـعـد قُـــربٌ والـمـنـازلُ واحــدهْ

كـمْ أقـمتَ وكـم رحلتَ ولا تَعْقلُ؟

مـا اللهُ ،ان كـنتَ تـفهمُ فـهمَهم؟

قـالوا عـلى عـرشٍ وتـحتهُ حـاملُ

هــو اللهُ الـواحـدُ الـكـونُ، ووَحْـدَهُ

الـحيُّ فـيهِ ؛ مـنْ نـكونُ فنفْصِلُ؟

قـضـاها وحــدةً ،وقـضـانا حُـروفَها

ويـكـتـبنا الــزمـانُ ، واللهُ الـقـائـلُ