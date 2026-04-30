: الرباط.. توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان

الرباط 29 أبريل 2026 (ومع)

وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم توسيع سلة الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، والمدير العام للمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، عادل عبابو، في سياق تعزيز مسار التعاون المؤسساتي بين الجانبين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتنص هذه الاتفاقية على استفادة منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذوي حقوقهم من مجانية إجراء التحاليل الطبية المخبرية وفحوصات الأشعة، وذلك بهدف تقوية منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، أكد السيد العثماني، أن هذه الاتفاقية ستمكن المنخرط وذوي حقوقه من إجراء تحاليل بيولوجية ومخبرية وفحوصات إشعاعية دون أداء فوري، على أن تتكلف التعاضدية العامي لموظفي الإدارات العمومية إلى جانب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان بتغطية التكاليف وفق مقتضيات الاتفاقية.

وأ ضاف أن هذه المبادرة تشكل امتدادا لسلسلة من الإصلاحات والإجراءات الصحية والاجتماعية التي قامت بها التعاضدية، ومنها تقريب الإدارة والخدمات الاجتماعية والصحية من المنخرطين، ورفع نسبة التعويض عن ملفات المرض والفحوصات الطبية، فضلا عن توسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات الاستشفائية.

وأشاد السيد العثماني بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان في إنجاح القوافل الطبية التي نظمتها التعاضدية العامة بشراكة مع وزارة الصحة والتي استفادت منها فئات من مختلف المناطق النائية بجهات المملكة.

من جهته، أكد السيد عبابو أن هذه الشراكة بين المؤسستين تأتي كامتداد لتعاون مثمر بدأ في عام 2025 وحقق نتائج ملموسة، مضيفا أن هذه الخطوة تروم تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير العرض الصحي لفائدة المنخرطين.

وأبرز أن هذه المبادرة تضمن للمنخرطين الحصول على رعاية صحية بأعلى معايير الجودة في المراكز الاستشفائية التابعة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، معتبرا أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة أولى ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إطلاق مبادرات ومشاريع أخرى مستقبلا.

ويذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لاتفاقية أولى موقعة بتاريخ 10 أبريل 2025 بين المؤسستين، والتي شكلت محطة أساسية في تطوير العرض الصحي الموجه لمنخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم.

هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يوم غد الخميس 30 أبريل 2026