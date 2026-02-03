جاءكُمْ بالعِيدِ قبلَ الصِّيامِ شعر مضان مصباح

جاءكُمْ بالعِيدِ قبلَ الصِّيامِ شعر مضان مصباح
جاءكُمْ بالعِيدِ قبلَ الصِّيامِ
شعر مضان مصباح
من مصب سبو:
ما فاض وانما… الى كل المتضررين :صبرا صبرا ؛الخير آت
قِـــــــفْ لِـــفــيــضٍ مـــــــن سَــــبـــو مِـــــــن جــــبـــالٍ
زانَـــــــهــــــا ثـــــــلــــــجٌ بِـــــــلــــــونِ الـــــــسَّــــــلامِ
قـــــــــدْ جَـــــــــرى خِـــصْـــبًــا وشَــــوقًــــا لِـــحِـــضْــنٍ
قـــــبْــــلَــــةً مِـــــــــــــن أطْـــــــلــــــسٍ لـــــــلِأنــــــامِ
مــــــــــا لِـــــقـــــومٍ قــــــــــدْ بَـــــــــدَوا عــاشِــقــيــنَـا
هـــــــــلْ الـــيـــكُـــم قـــــــــد جَـــــــــرى بـــالـــغَــرامِ؟
(و)مــــــــــا لِـــــقـــــومِ قـــــــــدْ بـــــــــدوا عــاتِــبــيــنَـا
هــــــــلْ الـــيـــكُــم قــــــــدْ سَــــعــــى بـــالـــسَّــلام؟
هلْ رأيْتم عاشِقًا مُبْطِئاً في حَضرةِ المَحبوبِ ، عَيَّ الكَلامِ؟
هــــــــــو بَـــــحـــــرٌ فــــــــــي طـــــريــــقٍ لـــــوَصْــــلٍ
قــــــــــــدْ حــــــبــــــاهُ اللهُ سَــــــتْــــــرًا بـــالـــغَـــمــامِ
مــــــــــنْ يَـــــقــــفْ فـــــــــي وجْـــــهِــــهِ لا يـــــــــراهُ
أفْــــــرِغــــــوا مَــــــجْــــــرًى وكُــــــــــــلَّ الــــخِــــيَّــــامِ
لــــــــــــنْ يــــــعــــــودَ الـــقَـــهْـــقـــرَى اذْ نَــــزلْــــتُـــمْ
فــــــــي حِــــمًـــى كــــانـــتْ لـــــــهُ مــــنـــذُ حـــــــامِ
مــــــــا اعْــــتَــــدى اذ حَـــيُّـــكُــمْ فـــــــي الأعَــــالِـــي
لا تـــــقــــولــــوا قــــــــــــد أتــــــــــــى بـــالـــحِـــمَـــامِ
قــــــــدْ صَــــدَدْتُـــمْ مـــــــا هَــــمَـــا مِـــــــن غَــــمـــامٍ
جــــــاءكُــــــم بـــالـــعـــيـــد قــــــبــــــلَ الــــصِّــــيــــامِ
مـــــنـــــذُ قَــــــــــرنٍ بــــــــــلْ عُـــــهــــودٍ ويَـــبْـــقَـــى
سَــــــيِّـــــدَ الــــمَــــجْـــرَى، وطَــــــــــوْقَ الــــحَـــمـــامِ
سَــــــهــــــلُ غـــــــــــرْبٍ صَـــــــــــدْرُهُ اذْ تَــــحَــــلَّـــى
رقْـــــــــصَ مَـــــــــوْجٍ قـــــصــــده مِـــــــــنْ ضِـــــمــــامٍ
فــــــــي الأمَــــاسِـــي كَـــــــمْ تـــرَجَّــيــتُ هَـــمْــسَــهْ
مِــــــــن سَــــبــــو اذْ يَـــرْتـــمِــي فــــــــي الــــظَّـــلامِ:
قـــــــــدْ جَـــــــــرى عُـــــمْــــرِي سِـــهـــامًــا تَـــطِـــيــرْ
كــــــمْ بَـــقَـــى فــــــي جَــعْــبـتِـي مِــــــن سِـــهـــامٍ؟
