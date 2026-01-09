تعازينا الصادقة للاستاذ قاسمي المكي مفتش اللغة الانجليزية سابقا في وفاة زوجته
محمد شركي
تلقينا ببالغ الحزن والأسى مع الرضى بقضاء الله تعالى وقدره بنأ وفاة حرم الأخ الفاضل السيد المكي قاسمي مفتش اللغة الإنجليزية سابقا بأكاديمية جهة الشرق يوم أمس ، وبهذه المناسبة الأليمة ننعى المشمولة بعفو الله تعالى ورحمته إلى كل الإخوة المفتشين وأصدقائه وأحبائه ، ونعبر لأخينا الفاضل عن عزائنا الحار في مصابه الجلل ، ونسأل الله تعالى أن يلهمه وأبناءه وأقاربه جميل الصبر والسلوان ، وأن يشمل المرحومة بواسع رحمته وجميل عفوه وأن يسكنها الفردوس الأعلى بجوار شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم ، ويسقيها من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا . اللهم لا تفتنا بعدها ، ولا تحرمنا أجرها ، واغفر لنا ولها .
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
