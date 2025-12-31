وجدة في 29 دجنبر 2025

بــــيــــان صـــحـــفـــي

القافلة الثانية لقسطرة الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا (Grand Est)، نظم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بشراكة مع مكتب الشرق الكبير للتضامن والتعاون من أجل التنمية (GESCOD)، القافلة الطبية الثانية لقسطرة القلب التداخلية لفائدة الأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية بالقلب، يومي الجمعة 26والسبت 27 دجنبر 2025، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الطبية المتقدمة والمعترف بها عالمياً في علاج هذه الحالات. وقد استفاد من هذه الحملة مجموعة من الأطفال (3 أطفال)، حالتهم الصحية جيدة وفي تحسن مستمر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم رعاية طبية متخصصة وآمنة للأطفال، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أطباء مصلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، عبر حصص تكوينية مكثفة حول هذه التقنية الحديثة تحت إشراف أستاذ مغربي خبير بهذه التقنية، ما يسهم في نقل الخبرة وتطوير القدرات الطبية المحلية، في أفق تحقيق اسقلالية الفرق الطبية.

وتأتي هذه الحملة كخطوة مهمة لتطوير خدمات قسطرة القلب للأطفال بجهة الشرق بصفة خاصة، وبالمغرب بصفة عامة، حيث تعتبر هذه التقنية الأنجع مقارنة بالمقاربات الأخرى لعلاج التشوهات الخلقية بالقلب لدى الأطفال، كما أنها من التقنيات النادرة التي تُعتمد بالمغرب.