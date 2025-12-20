بلاغ صحفي – كأس إفريقيا للأمم 2025: المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تطلق «طقس المباراة» / وزارة التجهيز والماء‎

بلاغ صحفي

كأس إفريقيا للأمم 2025: المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تطلق «طقس المباراة» كآلية رقمية لدعم حسن سير المنافسة

الرباط، 20 دجنبر 2025 –في إطار تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمملكة المغربية، وضعت المديرية العامة للأرصاد الجوية رهن الإشارة خدمة «طقس المباراة»، المخصصة للتتبع الجوي لمباريات هذه المنافسة.

وتوفر هذه الآلية الرقمية توقعات جوية موثوقة، محينة ومحددة جغرافيًا، مباراة بمباراة، تشمل مختلف المدن والملاعب المستضيفة، وتهم درجة الحرارة، سرعة الرياح، التساقطات، نسبة الرطوبة، إضافة إلى التنبيهات الجوية المحتملة.

وقد جرى تصميم هذه الخدمة دعمًا للمتطلبات التنظيمية لتظاهرة قارية كبرى تُنظم تحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث تُعد تطبيقًا مجانيًا موجهًا للمنظمين، ووسائل الإعلام المعتمدة، والوفود الرسمية، وكذا عموم المواطنات والمواطنين.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المديرية العامة للأرصاد الجوية دورها كفاعل مؤسساتي مرجعي، منخرط إلى جانب السلطات الوطنية وشركاء كأس إفريقيا للأمم 2025، للإسهام في حسن سير المنافسة، وتعزيز أمنها، والارتقاء بجودة التجربة الشاملة لهذه التظاهرة.

للولوج إلى الخدمة:

https://www.marocmeteo.ma/fr/can-2025