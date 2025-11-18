تعزية في وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا بالحوز

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا باقليم الحوز ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم باصدق عبارات التعازي للأستاذ محمد الزروقي والى كافة اسرته الكبيرة والصغيرة سائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ….وانا لله وانا اليه راجعون

هذا وستقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم غد الأربعاء 19 نونبر الحالي ، ظهرا بمسجد عمار بن ياسر …والدفن بمقبرة سيدي يحيى