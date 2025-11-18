Home»National»تعزية في وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا بالحوز

تعزية في وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا بالحوز

/ /0/ 16
0
Shares
PinterestGoogle+

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا باقليم الحوز ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم باصدق عبارات التعازي للأستاذ محمد الزروقي والى كافة اسرته الكبيرة والصغيرة سائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ….وانا لله وانا اليه راجعون
هذا وستقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم غد الأربعاء 19 نونبر الحالي ، ظهرا بمسجد عمار بن ياسر …والدفن بمقبرة سيدي يحيى

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailلقاء جهوي تحضيري في موضوع تقويم تجربة الاكاديميات بفاسDefault Thumbnailتصفية الحسابات السياسية وراء التجاسر على الإسلامDefault Thumbnailقوافل بسمة ترسم البسمة بقرى الجهة الشرقيةDefault Thumbnailشبيبة الاتحاد المغربي للشغل بجرادة تعقد مؤتمرها‎

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *