رئيس مجلس جهة الشرق يهنيء صاحب الجلالة بمناسبة تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على قرار اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

يتشرف رئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو

،

أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، أن يرفع إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسمى وأصدق عبارات التهاني، بمناسبة تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على قرار اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي لملف الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة التاريخية، يعرب مجلس جهة الشرق عن اعتزازه بهذا القرار الأممي الذي تتوَّج به المساعي الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويؤكد جدية المقترح المغربي وعمق الثقة الدولية في المملكة ودورها الريادي إقليمياً ودولياً. كما يشكل هذا القرار محطة حاسمة لترسيخ مغربية الصحراء وإغلاق النزاع المفتعل، ويعكس نجاح النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية وتعزيز الاندماج الترابي من طنجة إلى الكويرة.

ويجدد مجلس جهة الشرق التزامه الراسخ بمواصلة التعبئة والانخراط الفاعل في الدينامية الوطنية، ودعم المسار التنموي الشامل الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، بما يعزز مكانة المغرب قارياً ودولياً ويضمن الازدهار والاستقرار لكافة ربوع الوطن.

خديم الأعتاب الشريفة

محمد بوعرورو

رئيس مجلس جهة الشرق