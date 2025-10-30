جرى اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، تدشين مصنع الشركة النمساوية

Hirschmann Automotive بمنطقة التسريع الاقتصادي « تيكنوبول » بمدينة وجدة، والذي سيوفر ما يفوق 600 منصب شغل مباشر وقار.

وحضر حفل الافتتاح السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، مرفوقا بنائبه المكلف بالاستثمار، السيد علاء الدين بركاوي، ونائبتيه فاطمة الزهراء بصراوي، وصفاء خربوش، والمستشار التجاري لدى سفارة النمسا بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين

.

وبالمناسبة، أشاد رئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، بالمشروع الواعد لشركة « هيرشمان »، معتبرا أنه يجسد الثقة المتزايدة في مؤهلات الجهة وفرصها الاقتصادية

.

وأكد السيد بوعرورو أن هذا الاستثمار النوعي سيساهم في دعم التنمية وتوفير مناصب شغل للشباب وتعزيز البنية الصناعية بالجهة، مشيراً إلى أنه ثمرة عمل مشترك وتنسيق محكم بين مختلف الفاعلين المحليين، وعلى رأسهم ولاية جهة الشرق، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار

.

ويعد هذا المشروع ثاني فرع للمجموعة بالمغرب بعد وحدة القنيطرة، في الوقت الذي يبقى فيه المغرب البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي تحتضنه الشركة ضمن شبكة فروعها الدولية.

وتعتبر شركة Hirschmann Automotive من الفاعلين العالميين في تصنيع الأنظمة الكهربائية وحلول الربط الذكي لقطاع السيارات. وقد أكدت إدارة الشركة أن اختيار جهة الشرق جاء بعد دراسة معمقة للإمكانات التي توفرها الجهة، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الحديثة، وتوفر اليد العاملة المؤهلة، والدعم المؤسساتي، مما يعكس الثقة المتزايدة في جهة الشرق كوجهة استثمارية صاعدة، وفي المغرب كمنصة صناعية رائدة إقليميا ودوليا.

وتواصل جهة الشرق تعزيز موقعها كقطب اقتصادي واعد، وترسخ حضورها في مسار التنمية الصناعية بالمملكة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد جهوي متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات النوعية.