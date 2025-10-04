بــلاغ: فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تنوه بسلمية الحراك وتنبه الى خطورة كارتيلات الريع الانتخابي.‎

يتابع المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة بانشغال عميق تطورات الأحداث التي انتجها المد الحراكي الشبابي ، والتي حددت رفع المطالب الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة ، خاصة وأن مدينة وجدة تعيش حالة نكبة على عديد المستويات .

إن اللحظة الاحتجاجية السلمية والتي يواكبها الحزب بالمساندة المبدئية والعملية الكاملة نظير مشروعية ملفها العادل تتطلب من الجهات المسؤولة فتح منظومة الحوار والإنصات عوض مسلك التعنيف والتبخيس والتي سببت العديد من الضحايا ومن بينهم الشاب امين بوسعادة الذي كان ضحية مداهمة غير مبررة ولا يملك الحزب إلا التضامن مع الحالة الحرجة لمواطن أعزل ومؤازرة ذويه .

إن اجتماع المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وهو يستجمع معطيات الاعتقالات والمتابعات وكذا العملية الدنيئة التي استهدفت تخريب اللحظة الحراكية السلمية بزرع كتل بشرية تولت استخدام مظاهر العنف والتخريب والنهب ، وهي كتل تنتمي توجيهيا لكارتيلات الفساد الانتخابي والريعي بالمدينة حاولت تلويث المد الشبابي المشروع خدمة لصناع نكبة المدينة الذين يستعدون من خلال حركات كاريكاتورية وبئيسة للعودة لتسيير ماتبقى من هياكل جماعية، فان حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة يدعو الى تحقيق قوة جماعية ممانعة في مواجهة الفساد واحتضان الشباب لصناعة زمن تنموي حقيقي للمدينة وساكنتها وضرورة تطهير منصة تسيير الشأن العام بالمدينة من عرابي النكبة.