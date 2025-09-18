السيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق يتفقد أشغال المسالك الطرقية بجماعة البصارة لفك العزلة عن الدواوير

قام رئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، يوم الإثنين 15 شتنبر الجاري، بزيارة ميدانية إلى جماعة البصارة عمالة وجدة أنجاد، مرفوقاً بنائبته السيدة فاطمة الزهراء البصراوي، ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، السيد لخضر حدوش و السيد عبد القادر حناش، ونائب رئيس جماعة البصارة

.

وشملت الزيارة عدداً من النقاط على مستوى جماعة البصارة، عمالة وجدة انجاد والتي تعرف أشغال فتح وتسوية مسالك طرقية، وذلك ضمن إطار برنامج تنموي يهدف إلى تحسين شبكة المسالك بالجماعة، وذلك من أجل فك العزلة عن الدواوير وربطها بالمرافق الأساسية

.

وتندرج هذه المشاريع في صلب اهتمامات مجلس جهة الشرق، الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنية التحتية بالوسط القروي، حيث تشكل الطرق والمسالك عاملاً أساسياً لربط الساكنة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتيسير اندماجها في محيطها الترابي.

وقد وقف الوفد على نسبة تقدم الأشغال والمقاطع المنجزة، كما تم تقديم شروحات تقنية حول مكونات المشروع، بما في ذلك تهيئة المسالك وربطها بالشبكة الطرقية الرئيسية، مما سيمكن من تحسين ظروف تنقل المواطنين ويساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والفلاحية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لمشاريع البنية التحتية التي يشرف عليها مجلس جهة الشرق وشركاؤه، من أجل ضمان تنفيذها وفق المواصفات المطلوبة وتلبيتها لانتظارات ساكنة جماعة البصارة.