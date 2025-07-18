وجـــــدة : تحضيرات مكثفة لاحتضان « مهرجان الراي للشرق »

أيام24، 25، 26 يوليوز 2025

مكتب التواصل بولاية جهة الشرق



تعيش مدينة وجدة على وقع تحضيرات متواصلة استعداداً لاحتضان » مهرجان الراي للشرق »، المزمع تنظيمه أيام 24 و25 و26 يوليوز 2025 بساحة الملعب الشرفي. هذه التظاهرة الفنية الكبرى تنظمها جمعية تدبير الشؤون الثقافية لعمالة وجدة-أنجاد، بشراكة مع مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والخواص.

وتشهد المدينة منذ أسابيع اجتماعات تنسيقية وحركية ميدانية مكثفة استعداداً لهذا الحدث الفني البارز، تهم الجوانب التنظيمية والتقنية والفنية، مع الحرص على توفير تجربة آمنة ومميزة للجمهور.

في سياق الترويج، أُطلقت حملة تواصلية واسعة ستشمل مدن الجهة وجدة، السعيدية، بركان، تاوريرت، جرسيف والناظور، عبر لافتات إشهارية وخطة إعلامية شاملة تعتمد على مختلف الوسائط، من الصحافة إلى المنصات الرقمية.