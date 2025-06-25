الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنشر خرائط توقعات لمواجهة حرائق الغابات

محمد الدريهم

ابتداءً من يوم الاثنين 16 يونيو 2025 وحتى الجمعة 20 يونيو 2025، ستنشر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خرائط توقعات يومية لتحديد المناطق الحساسة والمعرضة لخطر حرائق الغابات على المستوى الوطني.

و حسب بلاغ للوكالة فإن هذه الخرائط تستند إلى بيانات علمية دقيقة وتأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها: طبيعة الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، التوقعات الجوية والظروف المناخية التي يمكن أن تؤثر على انتشار الحرائق، والظروف الطبوغرافية وطبيعة التضاريس والمناطق الجبلية التي قد تعيق أو تسهل انتشار الحرائق.

ووفقًا لنفس البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، لقد تم تصنيف الأقاليم حسب مستوى الخطر كالتالي:

خطر قصوى (المستوى الأحمر): أزيلال، بني ملال، شفشاون، القنيطرة، الخميسات، العرائش، طنجة-أصيلة، تاونات، وتازة.

خطر مرتفع (المستوى البرتقالي): أكادير إدا وتنان، الحسيمة، بركان، الفحص أنجرة، إفران، خنيفرة، المضيق-الفنيدق، الناظور، وزان، وجدة-أنجاد، الصخيرات-تمارة، تاوريرت، تارودانت، وتطوان.

خطر متوسط (المستوى الأصفر): الصويرة، الرباط، سلا، صفرو، وسيدي سليمان.

وبهذه المناسبة، توصي الوكالة الوطنية للمياه والغابات السكان القاطنين بالقرب من المناطق الغابوية، والعاملين في هذه المناطق، وكذلك المصطافين والزوار، بتوخي الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق. كما تدعوهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي علامات دخان أو سلوك مشبوه للسلطات المحلية.

تعد الوقاية من حرائق الغابات أمرًا أساسيًا لحماية الغابات والبيئة. ويشدد البلاغ على أهمية أن يتخذ الجميع الإجراءات اللازمة للوقاية من الحرائق والتعاون مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ.