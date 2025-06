La digitalisation au sein de l’ OFPPT : une révolution pédagogique au service de la formation professionnelle

Introduction : un virage décisif en faveur de la formation au Maroc .

Imaginons un jeune qui pousse la porte de l’ OFPPT avec l’ ambition de recevoir une formation lui permettant d’ entrer sur le marché de l’ emploi . Il y a quelques années, sa formation aurait , pour une bonne part , reposé sur des cours en présentiel, des ateliers pratiques et des documents imprimés . Le jeune expérimentera aujourd’hui , grâce à la digitalisation, une expérience d’ apprentissage plus riche , plus interactive et plus conforme aux exigences des professions modernes . La digitalisation de l’ OFPPT ne représente pas une simple modernisation technologique .​ Elle constitue une véritable révolution tant pédagogique qu’organisationnelle qui transforme la façon dont se forment et apprennent les jeunes Marocains et se prépare à intégrer un monde du travail en perpétuelle mutation . Formateur au sein de l’ OFPPT, j’ai eu la grande chance d’ être au cœur de cette révolution et c’est ce pourquoi et comment cette digitalisation impacte notre formation à laquelle je vous invite à nous rejoindre .

Pourquoi digitaliser la formation professionnelle à l’ OFPPT ?

Le Maroc, comme beaucoup de pays, est engagé en pleine redistribution de son économie. La digitalisation concerne tous les secteurs : industrie, services, agriculture , transports , éducation , santé : commerce… Les métiers évoluent, de nouveaux apparaissent, et les compétences requises deviennent de plus en plus techniques et numériques.

En tant que premier organisme national de formation professionnelle au Maroc, l’OFPPT a un rôle stratégique à jouer pour former d’une part des jeunes pour répondre aux besoins des entreprises, d’autre part des entrepreneurs pour innover. La digitalisation représente ainsi une réponse stratégique pour : • Moderniser les formations : y intégrer le numérique dans les contenus et méthodes d’apprentissage. • Améliorer l’employabilité : apporter aux stagiaires des compétences recherchées par le marché. • Stimuler l’innovation : développer créativité et capacité d’adaptation aux nouvelles technologies. • Soutenir l’inclusion : permettre à un plus grand nombre de jeunes, notamment ceux éloignés des zones urbaines, d’accéder à une formation de qualité via le digital.

Quel est le concretdela digitalisation à l’OFPPT ?

Changement des programmes et intégration des compétences numériques L’OFPPT a engagé une vaste opération devant permettre de d’avoir de tous ses programmes à jour. Pratiquement, cela signifie que les contenus pédagogiques sont remis à plat en vue d’y intégrer les fondamentaux, mais aussi les avancés de l’informatique, de la programmation, de l’intelligence artificielle, de l’e-commerce, de la robotique, de la fabrication additive (impression 3D), de la réalité virtuelle, etc

Le Digital Learning : une nouvelle façon d’ apprendre :

L’ OFPPT a investi dans des plateformes de formation en ligne, qui permettent aux stagiaires d’ accéder à des cours interactifs, des vidéos, des quiz, et même des simulations . Le Digital Learning Lab, créé en partenariat avec Universiapolis, est un espace d’ innovation pédagogique pour concevoir des contenus numériques adaptés et tester de nouvelles méthodes. Cela présente plusieurs avantages :

Flexibilité : les stagiaires apprennent à leur propre rythme, en complément des séances pré sentiels .

Accessibilité : les contenus se consultent partout, y compris à domicile .

Interactivité : les outils numériques rendent l’ apprentissage plus attractif et efficace.

L’ innovation au cœur de la formation : les concours et projets L’ OFPPT n’enseigne pas que des compétences numériques, il stimule aussi la créativité et l’ innovation . Les stagiaires participent chaque année aux concours de valorisation des talents au plan national et international , comme le concours DIGINNOV .​ Lors de la dernière édition, plusieurs équipes de l’ OFPPT ont excellé dans des secteurs comme l’ e -commerce transfrontalier, la fabrication additive et l’ intelligence artificielle.. Ces succès montrent que la formation digitale ne se limite pas à la théorie, mais prépare à relever des défis concrets, souvent en équipe, dans un esprit de collaboration et d’excellence.

Ces compétitions sont aussi un moyen de renforcer la confiance des jeunes, de leur donner une visibilité et de créer des liens avec des entreprises et des experts du secteur.

Les conséquences sur l’ employabilité et le marché du travail La digitalisation de la formation à l’ OFPPT a un impact direct sur l’ employabilité des jeunes car les entreprises marocaines et internationales recherchent des profils maîtrisant les outils numériques, ayant la capacité d’ adaptation , et d’ innovation . Les stagiaires de l’ OFPPT sont de plus en plus recherchés et sollicités , car après avoir développé de nouvelles compétences , ils participent à des forums emploi , mais é galement aux Pro ‘ Days en compagnie des recruteurs pour dé couvrir les tendances du marché ou encore les projets qu’ils portent . De plus, certains stagiaires se voient sélectionnés afin de représenter le Maroc aux compétitions internationales, notamment WorldSkills, et ce , alors mê me que l’ OFPPT est mondialement reconnu pour la qualité de sa formation numérique.

Les témoignages et les retours d’ expérience A partir de quelques témoignages de stagiaires et de formateurs , nous essayons de mieux cerner l’ impact de la digitalisation .

Youssef, stagiaire en informatique : « Au d é part , je pensais que la formation serait classique avec beaucoup de cours théoriques. Mais les outils numériques m’ont permis d’ apprendre à coder , développer , concevoir des applications et participer à un projet d’ intelligence artificielle. Cela m’a assuré cette confiance en moi qui me permet de me sentir prêt à rentrer sur le marché . »

Nadia , formatrice à l’ OFPPT : « La digitalisation a changé ma manière d’ enseigner. J’utilise des vidéos, je fais des simulations et je suis les progrès des stagiaires en temps réel . Ils sont très motivés et impliqués . C’est plaisant de suivre leur parcours .​​ »

Conclusion :

Un avenir prometteur pour la formation professionnelle au Maroc La digitalisation à l’ OFPPT ne peut être absente d’ une technique de modernisation. Elle devient une transformation globale et intégrale de l’ acte de formation professionnelle , innovante , adaptable et qualitative , préparant les jeunes marocains aux nouvelles exigences du monde du travail.

En tant que formateur engagé, je suis ravi de participer à cette aventure cruciale qui transforme l’évolution de nos apprenants en une source d’emplois concrets, bénéfique pour l’économie et la société marocaine. La digitalisation représente une opportunité immense : elle nous permet de collaborer pour bâtir un avenir où chaque jeune peut exprimer pleinement son potentiel et contribuer activement au développement de son pays.