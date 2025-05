Lettre ouverte à monsieur le Directeur régional de la santé publique d’Oujda

Permettez moi de vous informer que depuis un an que le service de la vaccination des enfants ne tourne pas rond , à savoir :

vous savez trés bien que les nouveaux nés doivent poursuivre et respecter un calendrier de vaccination proposé par la santé publique.Seulement depuis un an ,à chaque fois on trouve ce service non disponible (une fois le transfert du centre parc,une fois les grèves du personnel,une fois le manque du produit de vaccination ),depuis un mois qu’on attend le vaccin « Pneumo 4 » de l’âge de 12 mois , on nous a dit qu’il est indisponible .Dans ce cas comment faire pour vacciner ces nourrissons ?Alors que les jours passent .Prière d’intervenir auprés de vos services afin de faire parvenir ce produit ….Merci