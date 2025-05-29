رابطة الرياضيين الاستقلاليين بوجدة تنظم دوري في كرة القدم وتكرم فعاليات رياضية

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي، المرتبط بالأنشطة الرياضية الهادفة الى الانفتاح على الكفاءات الرياضية، والنهوض بالرياضة المحلية ومساعدة المواهب الرياضية على صقل مواهبها، وتخليدا للذكرى 51 لوفاة الزعيم علال الفاسي، نظمت رابطة الرياضيين الاستقلاليين بوجدة التي يترأسها جلال الطير لاعب سابق بصفوف فريق المولودية الوجدية وباحث في الاقتصاد الرياضي، دوري في كرة القدم داخل القاعة صباح يوم السبت 24 ماي 2025 بالقاعة المغطاة 16 غشت بوجدة.

ويندرج هذا الدوري في إطار فعاليات برنامج » سنة التطوع 2025”، التي اعطى انطلاقتها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، باعتبارها أحد روافد تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفعالة خدمة للمجتمع.

شارك في هذا الدوري أربع فرق الامر يتعلق بفريق المكتب الوطني للمطارات، فريق البنك الشعبي، فريق نادي المحامين بوجدة، وفريق كولايمو، وكانت الجائزة الأولى من نصيب هذا الأخير.

وعلى هامش هذا الدوري، وتكريسا لثقافة الاعتراف، فقد تم تكريم عددا من الأسماء الرياضية اللامعة، التي قدمت الكثير للرياضة المحلية والوطنية، ومن بينهم اللاعب الدولي سابقا في كرة الركبي عبد الرحمان حامدي والذي اقترن اسمه بفريق الاتحاد الوجدي USO، والبطل العالمي حسن لعيوني في العاب القوى (القفز العالي) وكرة اليد، والحكم الدولي السابق غريب جيلالي- شفاه الله – واللاعب الدولي سابقا في كرة اليد جمال صفريوي، وبالمناسبة كذلك تم تكريم براعم فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي.

قام بتوزيع الهدايا والجوائز في نهاية هذا الدوري المتميز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، والمفتش الجهوي لحزب الاستقلال محمد زين.

عبد القادر البدوي