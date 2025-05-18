هل باستطاعة عناصر المولودية الوجدية تفادي مباراة السد امام برشيد في الدورة الأخيرة؟؟

لم تنفع نقطة واحدة حصل عليها فريق مولودية وجدة ضد لمتزعم الكوكب المراكشي في لقاء مصيري كانت تعول عليه الجماهير الوجدية لابتعاد فريقها عن المنطقة المكهربة، واكتفى بالتعادل هدف لمثله …

وكان اللقاء الذي دار بالمركب الشرفي، لحساب الجولة ال 29 من منافسة البطولة الوطنية الاحترافية – انوي-، شهد تنافسا، على مستوى رقعة الملعب، وكذا في مدرجات الملعب، بين الجماهير الوجدية ونظيرتها من مراكش التي حلت بوجدة لمآزره فريقها (أكثر من 2500 متفرج)، …تشجيعات وتناغم من كلا الجانبين، ساهم بشكل كبير في تقديم نكهة خاصة لمباراة دارت في جو رياضي قل نظيره…

ولم ينتظر هذا اللقاء ان تمر لحظات جس النبض حتى انطلق بقوة خاصة من طرف الفريق الوجدي، إثر ضربة ركنية نفدها يونس بوشقور، اخرجها بصعوبة الحارس محمد جمجامي الى ركنية، وفي الدقيقة 4 وعلى إثر خطأ في الدفاع الوجدي كاد حمزة فونتي من احراز هدف السبق لولا براعة الحارس صابر، وفي الدقيقة 10 يعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح الكوكب – دون الرجوع الى الفار – اهدرها اللاعب فونتي، ولم يتمكن سربوت في الدقيقة 30 من استغلال كرة امام المرمى، وانتظرنا حتى الدقيقة 40 ليتمكن إبراهيم العماري من احراز هدف السبق برأسية لم تترك أي حظ للحارس محمد صابر.

مع بداية الجولة الثانية يعلن الحكم عن ضربة جزاء، أهدرها الهداف خنوس بعد تدخل رائع لحراس الكوكب جمجامي، بعد ذلك كثف الفريق الوجدي من هجوماته المتتالية بواسطة كل من الخنوس و سربوت و اجيرار، اثمرت هدفا جميلا بواسطة عماد سربوت بقذفة قوية في شباك الكوكب.

واستمر التنافس القوي على مستوى وسط الميدان، الى آخر اللحظات لينتهي اللقاء بالتعادل بين الطرفين…وكان بقليل من الحظ خروج اشبال المدرب فلاح بنتيجة الفوز لو تم استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهم.

يدكر ان المولودية بقدر ما نجت من السقوط المباشر (بعدما تأكد رسميا سقوط كل من سريع وادي زم واولمبيك خريبكة) ومع ذلك سيكون مجبرا باقتناص النقط الثلاث في آخر دورة يوم الاحد المقبل امام يوسفية برشيد لتفادي اللعب في لقاءات السد وبالتالي تجنب النزول الى قسم الهواة..

عبد القادر البدوي