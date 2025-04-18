حقاً، إنه لأمر غريب وعجيب!

سليمة فراجي

ما العلاقة بين تألق فريق نهضة بركان، الذي شق طريقه بالنضال والعمل الجاد نحو الانتصارات، وبين قرار جماهير الرجاء والوداد بمقاطعة الديربي؟

بل الأغرب من ذلك، هو هذا الهجوم اللفظي العنيف وغير المبرر على بركان وجهة الشرق، وكأننا قادمون من كوكب آخر!

إن كان هذا هو رد الفعل تجاه جهة مغربية أصيلة تسعى كباقي الجهات إلى التميز، فماذا تركنا إذن لأعداء الوطن الذين لا يتوانون عن شن حملات عدائية ضد المغرب ومؤسساته؟

المملكة المغربية، عبر التاريخ، كانت وستظل واحدة موحدة، شامخة بكل جهاتها: شرقاً، غرباً، شمالاً وجنوباً.

هل أصبح التألق والنجاح حكراً على جهات دون أخرى؟ وهل يُستكثر على بركان أو وجدة أن تفرحا وتفتخرا بما تحقق بفضل الجهد والعمل الجاد؟

أما الهجوم المتكرر على السيد الرئيس الوزير فوزي لقجع، هذه الكفاءة الوطنية الاستثنائية التي أثبتت نجاحها في أكثر من مجال، فهو أمر يثير الاستغراب.

أهو لأنه ينتمي إلى جهة طالما عانت من التهميش؟

فلْيعلم الجميع أن جهة الشرق، كباقي جهات المملكة، لها تاريخها ومكانتها، وقد نص دستور البلاد على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، وعلى ضرورة بذل كل الجهود لبناء مغرب يحتضن جميع أبنائه بلا استثناء.

فليجتهد المجتهدون في سبيل البناء لا في طريق التفرقة.

أي منطق هذا؟ نهضة بركان تُتوج بالبطولة عن جدارة، بينما يُقاطع جمهور البيضاء الديربي؟

هو حال الدنيا … من سره زمن، ساءته أزمان

واتمنى من اعماق قلبي التميز والنجاح والتألق لكل من ثابر وشق الطريق نحو الأفضل من اجل مغربنا العزيز….