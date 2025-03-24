تعزية النقيب بنعيسى المكاوي في وفاة المرحوم مصطفى اسليسلي رحمه الله واسكنه فسيح جنانه

إلى آل المغفور له بإذنه وجوده

‎‏العزيز الى قلبنا الاستاذ مصطفى سليسلي

‎ »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه (فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا » (صدق الله العظيم)

‎ تناهى إلى علمنا وأنا في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة وببالغ الاسى والاسف وعميق التاثر نعي المغفور له صاحب المنة والفضيلة زميلنا العزيز والأخ الحنون الذي كانت تجمعنا به علاقة مبنية على الود والصدق والصفاء والاحترام المتبادل الاستاذ مصطفى سليسلي المشمول بعفو الله تعالى ورحمته الذي انتقل إلى دار البقاء محفوف بملائكة الرحمان ان شاء الله تعالى و في يوم من ايام شهر رمضان المبارك شهر الرحمة و المغفرة و العتق من النار آمنا مطمئنا و من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون بقول الله عزوجل بالآية الكريمة » يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي. فبهذه

‎ المناسبة الأليمة فإني أشاطركم أحزانكم وآلامكم في هذا المصاب الجلل و أ عرب لكل أفراد اسرته الكريمة من ذريته الصالحة واقاربه و اصهاره عن خالص التعازي و أصدق المواساة متضرع الى الله عز وجل من هذا المقام الشريف أن يتغمدالفقيد بواسع رحمته و يسبغ عليه رضوانه و يؤتيه المقام العالي و يسكنه فسيح جناته في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء و الصالحين ويلهمكم وكل ذويه الصبر و السلوان .

‎ »انا لله وإنا اليه راجعون »

‎المكاوي بنعيسى