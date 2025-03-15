المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة : بلاغ توضيحي بشأن تأجيل إجراء عملية جراحية كانت مقررة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة



بلاغ توضيحي

السبت 15 مارس 2025

على إثر ما تم تداوله بشأن تأجيل إجراء عملية جراحية كانت مقررة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، تود إدارة المؤسسة أن تقدم التوضيحات التالية للرأي العام:

تؤكد إدارة المركز أنه بالفعل تم تأجيل إجراء عملية جراحية كانت مقررة لإحدى المريضات، وقد اتخذ هذا القرار بناءً على تقرير من الفريق الطبي للإنعاش والتخدير، والذي أوضح عدم توفر الظروف الصحية والعملية الملائمة لإجراء التدخل الجراحي في الوقت المحدد.

إن قرار التأجيل جاء حرصاً على صحة وسلامة المريضة، وتجنباً لأية مضاعفات محتملة قد تنجم عن إجراء العملية في ظروف غير مثالية. وقد ارتأى الفريق الطبي المختص أن التأجيل هو الخيار الأمثل لضمان سلامة المريضة وتوفير الظروف المناسبة لإجراء العملية بنجاح.

تطمئن إدارة المركز الرأي العام بأن المريضة قد خضعت للعملية الجراحية في اليوم الموالي، الخميس 13 مارس 2025، في ظروف جيدة وتتابع حالياً فترة استشفائها بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، تؤكد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس أنها فتحت تحقيقاً إدارياً للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناءً على نتائج هذا التحقيق.

كما تؤكد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في ظروف تضمن سلامتهم وصحتهم.