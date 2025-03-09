عبد القادر البدوي

شكل موضوع » خلق فرص العمل » محور لقاء إعلامي يوم الجمعة 07 مارس الجاري، نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، (CRI Oriental)، بشراكة مع تسهيلات الاستثمار من أجل التشغيل (IFE)، الهدف منه دعوة المقاولات والشركات الخاصة والهيئات العمومية وأيضا الهياكل ذات صبغة غير ربحية التي تشتغل من أجل تطوير المبادرات والمشاريع الرامية إلى خلق فرص العمل والنهوض بالتشغيل.

ومن خلال هذه الدعوة تم تقديم المقترحات يعتزم برنامج تسهيلات الاستثمار من أجل التشغيل تقديم منح للتمويل المشترك والتي تتراوح قيمتها المالية بين 650 ألف إلى 10 ملايين يورو لفائدة كل مشروع ويتعين على أصحاب المشاريع المقدمة في إطار هذا البرنامج إثبات مدى قدرتهم على خلق فرص عمل دائمة ومستدامة، مع دمج اليات لتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين، التأمين الصحي التقاعد، وغيرها.

هذا وحسب المنظمين، يجب ان تندرج المشاريع المختارة في إطار رؤية للتنمية المستدامة والمدمجة والشاملة، مع التركيز أكثر على القطاعات الواعدة وعلى الحلول التي تتناسب وتتكيف مع التحديات التي يطرحها سوق الشغل على المستوى المحلي.

من جهة أخرى سيتم اختيار المشاريع على مرحلتين، ويتعلق الأمر بمرحلة الانتقاء الأولي بناء على مذكرة مفاهيمية للوقوف على مدى ملاءمة المشروع وتأثيره، ثم التحليل المعمق للمشاريع المختارة خلال المرحلة الأولى قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التمويل.

وتعد آلية “تسهيلات الاستثمار من أجل التشغيل”، مبادرة أطلقتها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ويتم تنفيذها من قبل بنك التنمية الألماني، في إطار برنامج الاستثمار من أجل التشغيل، الذي يروم دعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بهدف تحفيز التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على صعيد القارة الإفريقية.

يذكر ان المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، سبق وان أطلق، بالشراكة مع « تمويلكم » برنامج « تمويل الشرق » لدعم 800 من حاملي المشاريع في جهة الشرق.

وهو برنامج لدعم وتطوير المشاريع من خلال مواكبة كاملة تشمل بلورة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى والتكوين والمواكبة لإعداد الملف القانوني وخلق الشركة وإعداد ملف التمويل في إطار برنامج انطلاق والمواكبة البعدية لإطلاق المشاريع…