إصدار شعري جديد للشاعر المغربي الزميل الدكتور مصطفى قشنني بعنوان « أفكّر مثل غيمة عارية »

صدر عن دار « العائدون » للنشر بالأردن مجموعة شعرية بعنوان » أفكر مثل غيمة عارية » للشاعر المغربي مصطفى قشنني، ضمّت نصوصا قصيرة توزّعت على ما يقارب (300) صفحة من الحجم المتوسط، تندرج في فضاء قصيدة النثر، وهو العمل الشعري الثاني عشر للشاعر والذي ينحو في مساره الشعري باتجاه البحث عن طرق مختلفة للتعبير الشعري والمغايرة في رؤية الذات والعالم والوجود ، حيث يتقاطع اللون الشذري و النفس الومضي، لنسج معالم نصوص صافية تغوص في تخوم لغة راقية تحفل بواقعية مجنحة الخيال ، وتنحو منحى سريالية باذخة وخبرة محكمة في التخييل المبدع الذي يرسو عند شعرية فارقة، أكسبها الشاعر حضورا ابداعيا متميزا.

يقول الشاعر :الجرح الذي تلمسته أصابعها / نزف في المهب /عناقيد وارفة /وسعت سمائي / ذات اشتعال /……………./ لماذا اذن يضع / الأفق سبابته / على شفتيها / فيما يشبه الخجل…؟

يُذكر أن مصطفى قشنني شاعر واعلامي مغربي رئيس تحرير جريدتي »الحياة المغربية » الصادرة منذ 30 سنة و « رسبريس » الإلكترونية، حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. كاتب عام فرع اتحاد كتاب المغرب بجهة الشرق، كاتب عام فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، تم تكريمه بالعديد من المدن المغربية وكذا خارج المغرب ( الاردن، تونس، مصر، اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية…)

-صدر له المجموعات الشعرية التالية:

-أجراس الريح سنة1997 ( دار البوكيلي للطباعة والنشر – القنيطرة المغرب).

-أشجار المرايا سنة 2000 (طبعة أولى:مؤسسة النخلة للكتاب بوجدة/ ضمن منشورات منتدى رحاب).

-أشجار المرايا سنة2004 (طبعة ثانية : دار البوكيلي للطباعة والنشر – القنيطرة المغرب).

-تحت سماء لا تشبهني سنة 2007 (دار البوكيلي للطباعة والنشر بالقنيطرة، بدعم من وزارة الثقافة المغربية).

-في ذمة الضوء سنة 2014 (الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان ).

-أبعد من سماء.. أحلّق.. سنة 2015 (مؤسسة شمس للنشر والاعلام القاهرة مصر)..

-كالنهر في عزلته (صدر ضمن مجلة الكلمة اللندنية، نونبر 2017).

-تحت سماء أندلسية سنة 2017 ( دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن ).

-فراشاتها الوارفة الاشتعال –مختارات- (سنة 2019 دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن ).

-على محض أجنحة – مختارات – (سنة 2020 دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان الأردن).

-ما لم يقله الورد (سنة 2022 دار أكَورا للطباعة و النشر والتوزيع طنجة المغرب).

-على عكس ما يشتهي الظلّ (سنة 2023 جزيرة التكنولوجيا للطباعة والنشر الرباط –ضمن منشورات جريدة الحياة المغربية)

كما ساهم في اصدار العديد من الكتب الجماعية في مجالات الشعر والنقد والإعلام…

تمّت ترجمة بعض نصوصه الشعرية إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

أنجزت حول تجربته الشعرية العديد من الدراسات البحثية والأكاديمية والنقدية من طرف نقاد وباحثين وأكاديميين داخل المغرب وخارجه، بالاضافة إلى العديد من الرسائل الجامعية ( إجازات ماستر دكتوراه)التي تناولت تجربة الشاعر مصطفى قشنني الإبداعية الممتدة على مساحة زمنية تناهز الأربعة عقود.

وسيتمّ تقديم والاحتفاء بديوانه “ أفكر مثل غيمة عارية ” في الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سيقام في الرباط من 17 إلى 27 أبريل 2025.