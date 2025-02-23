الاتحاد الاسلامي الوجدي يحقق فوز ثمين ويزحف في صمت نحو المقدمة!!

عبدالقادر بدوي

حقق فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي الأهم، بعد فوز مثير امام فريق اولمبيك الدشيرة، بثلاثة اهداف لهدفين، وكان الفريق الزائر بقليل من الحظ احراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، على العموم فوز فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي مكنه من الزحف في هدوء، ضمن طابور المقدمة.

و كانت أولى محاولات فريق ليزمو ، تلك التي اتيحت للاعب أيوب لحميدي الذي وجد نفسه وجها لوجه امام الحارس محمد ايدار، هذا الأخير تمكن من التدخل في الوقت المناسب، ورد فعل سريع من الشيخ كيتا الا ان كرته مرت محادية لمرمى عماد عسكر، وفي الدقيقة 36 يعلن الحكم عن ضربة جزاء بعد اسقاط المهاجم قطوسي من طرف المدافع رضوان اوبدار، ترجمها الهداف قطوسي الى هدف، بعد هذا الهدف واصل الفريق الوجدي حملاته، وكان بإمكانه إضافة اهداف أخرى لولى التسرع وعدم التركيز…

وفي الجولة الثانية سيطر فريق اتحاد وجدة، وخلق سلسلة من الحملات، اخطرها تلك التي اتيحت للمعتصم بالله في مناسبتين، الأولى ارتطمت بالعمود الافقي والثانية مرت محادية لمرمى ابدار، كما تصدى هذا الأخير لقذفة لحميدي، هذا وكللت حملات ليزمو بهدف ثاني (د70) أحرزه المعتصم بالله، بعدما استغل خرود حارس اولمبيك الدشيرة،

ومع مرور الوقت لوحظ تواجد قوي لعناصر فريق اتحاد وجدة على مستوى خطي الوسط والدفاع، في محاولة لسد المنافذ على مهاجمي اولمبيك الدشيرة ، الذي كانت عناصره تقوم بين الفينة والأخرى بحملات شكلت خطورة على الحارس الوجدي، و في حملة مباغتة قادها المعتصم بالله – الذي تحرك في جميع الاتجاهات -، يتمكن حمزة قرقور من إضافة الهدف الثالث..

واللقاء يسير نحو النهاية، وبالضبط في الوقت بدل الضائع، بعثر فريق الدشيرة – نسبيا – الأوراق، بإحرازه هدفين متتالين في اقل من دقيقتين (د92) و (د94) وكان قاب قوسين من تعديل الكفة في الدقيقة 95…

عبد القادر البدوي