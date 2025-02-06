مجلس جهة الشرق يعزز أسطول إقليم فجيج بسيارات النقل المدرسي وسيارة إسعاف وشاحنة صهريجية

أشرف السيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق رفقة السيدات والسادة أعضاء المكتب بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي لفجيج يومه الثلاثاء 04 فبراير 2025 على تسليم ست سيارات للنقل المدرسي وسيارة إسعاف وشاحنة صهريجية للمجلس الإقليمي لفجيج.

ويأتي هذا في إطار الخصاص المهول الذي تعرفه الجماعات الترابية التابعة للإقليم في مجال النقل المدرسي و تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف بالإقليم لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين والمساهمة في سد الخصاص القائم على مستوى تزويد الساكنة بالماء الشروب بالدواوير التي لا تتوفر على شبكة الربط بالماء الصالح للشرب.

وأوضح السيد الرئيس أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس جهة الشرق بقطاع التعليم و الصحة و الحماية الاجتماعية على صعيد الجهة، والهادف إلى فك العزلة عن ساكنة الوسط القروي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية و الصحية عبر تحسين ظروف نقل المرضى و الأمهات الحوامل ، و أيضا التربوية لتحسين مؤشراتها ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، والحد من صعوبة تنقل التلاميذ للمؤسسات التعليمية بالوسط القروي، وتمكينهم من متابعة دراستهم في أحسن الظروف خاصة في صفوف الفتيات، حيث أنه يساهم في تقليل النفقات التي تضطر الأسر إلى تحملها لتمكين أبنائها من مواصلة دراستهم في ظروف جيدة.

كما أضاف محمد بوعرورو أن تسليم الشاحنة الصهريجية تندرج ضمن مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي تروم تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة، عبر إنجاز الأثقاب والخزانات المائية وتجهيزها، وتعميم الربط الفردي بالمراكز القروية وتعميم التزويد من الماء بربط الدواوير بالوسط القروي بشبكة الماء الصالح للشرب، وكذا توفير شاحنات صهريجية لفائدة الساكنة لتخفيف آثار الجفاف.