في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية للفئات الهشة في جهة الشرق، أشرف السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، يوم الجمعة 31 يناير 2025 بمقر الولاية، على تسليم سيارة إسعاف مجهزة باللوازم الطبية ، لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية الحاملة لمشروع « دار التضامن »، حيث تعد هذه البادرة الإنسانية إضافة هامة لموارد المركز سيمكنه من الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتسهيل عملية نقل المرضى بين المركز والمستشفيات أو العيادات الطبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تعزيز دور الجمعيات المحلية في ترسيخ مفهوم التضامن والرعاية الاجتماعية والصحية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، كما تمثل خطوة إضافية نحو تمكين هذه الجمعيات من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتوسيع دائرة الرعاية لتشمل مختلف الفئات المحتاجة في المنطقة.

وقد حضر عملية التسليم كل من السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي، والسادة أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية، والسيد الكاتب العام للولاية.

( مكتب التواصل بالولاية )