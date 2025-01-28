الزبيـر خيـاط ضيـف الحلقـة الأولـى مـن

« ساعـة شعـر »

شهد مساءُ الأحد 26 يناير 2025 بفضاء « مجموعة تزوري للثقافة والتنمية » التشكيلية بمدينة وجدة انطلاقَ برنامج « ساعة شعر »، وهو برنامج أدبي تحت إشراف الشعراء بوعلام دخيسي وسعيد عبيد والبتول محجوبي، وبرعاية جريدة « جيل 24″، وشراكة مجلة « الساحة »، يطمح إلى الارتقاء بالمشهد الشعري في الجهة الشرقية، وإلى فتح جسور للتواصل المباشر بين الشعراء والقراء والمتابعين، وكذا إلى توثيق الأسماء الشعرية وسيرورتها الأدبية توثيقا رقميا من خلال تسجيل اللقاء الشعري في قالب حلقة مصوَّرة

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وفي هذا الإطار استضاف البرنامج في حلقته الأولى الافتتاحية الشاعر الزبير خياط الذي اختار أن يُتحف الحضور بقصائد مختلفة منتقاة من محطات مختلفة من مسيرته الشعرية الممتدة على مدى قرابة أربعة عقود: قصيدة « الطريق إلى إرم » من ديوان « الطريق إلى إرم »، وقصيدتا « ليلى » و »الخروج » من ديوان « وقت بين المديح والرثاء »، وقصيدتا « عابرة » و »في عيد زواجي العشرين » من ديوان « دانتيل ».

وبعد ذلك فتح المجال للحضور للتحاور المباشر مع الشاعر في إطار دردشة نقدية مركزة تناولت قضايا إبداعية مختلفة ذات صلة برؤى الشاعر، وعالمه الشعري، وآلياته الفنية، وتطور مسيرته الأدبية والنقدية، تحدث فيها عن كون اللغة مادة الشعر الأولى ورأس مال الشاعر الأكبر، كما تحدث عن بداية تجربته التي نهلت من التراث؛ وكيف انفتح بعد ذلك على المدارس الشعرية الحديثة، ودورِ ذلك في تشكل القصيدة عنده… وأضاف، إجابة عن بعض الأسئلة، أنه قد يكتب بطرق أخرى غير قصيدة التفعيلة إذا اقتنع هو نفسه بذلك؛ مبرزا ــ في سياق حديثه عن المشهد الشعري العربي ــ كيف كان طموح قصيدة النثر كبيرا؛ وكيف كان الإنجاز قاصرا ومخيبا في كثير من الأحيان… وفي حديثه عن صعوبة الكتابة ورهانات القصيدة؛ تحدث عن سبب تباعد المدة عنده بين المجموعة الشعرية والأخرى وبين القصيدة والقصيدة، وكيف كان وما زال يعود إلى القصيدة عشرات ومئات المرات لترميمها وتحبيرها بما يليق وطموحاته وأهدافه الفنية واللغوية والقيمية من النص الواحد أو الأضمومة

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تجدر الإشارة في الختام إلى أن تسجيل حلقة اللقاء سيبث على منصة يوتيوب تحت عنوان « ساعة شعر »، لتنضاف هذه السلسلة إلى العمل الأدبي التوثيقي الرقمي الذي أشرف عليه الشاعران بوعلام دخيسي وسعيد عبيد، وأخرجه سعد ازوينة، وأنتجته « جيل 24″ و »شمس بوست » تحت عنوان « فنجان فن وأدب » إبان أولى بوادر رفع الحظر بسبب جائحة كورونا، وهو البرنامج الذي استضاف عشرات المبدعين من مدينة وجدة في فنون الشعر والهايكو والزجل والقصة والرواية والمسرح.

عن اللجنة المنظمة

الثلاثاء 28 يناير 2025