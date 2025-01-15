وجدة : الانطلاقة الرسمية للدورة الأولى لقافلة تعزيز قدرات الجماعات السلالية بجهة الشرق



شهد مقر ولاية جهة الشرق يوم الأربعاء 15 يناير 2025 الانطلاقة الرسمية للدورة الأولى للقافلة الدراسية، التحسيسية والتكوينية لدعم أعضاء الجماعات السلالية التابعة لجهة الشرق. تُنظم هذه القافلة على مدى ثلاثة أيام (15، 16 و17 يناير) تحت شعار : دور التعاونيات في بناء عالم أفضل: تعزيز التنمية الشاملة عبر العمل التعاوني « .

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، على الأهمية الاستراتيجية للأراضي الجماعية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية. وأشاد بالإصلاحات الرائدة التي تقودها وزارة الداخلية، لا سيما في مجال تحديث وتدبير هذه الأراضي بموجب القانون 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية. وأوضح أن هذه الإصلاحات ساهمت في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، من بينها:

تعبئة الأراضي الجماعية لدعم الاستثمار الزراعي.

تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق.

تشجيع أعضاء الجماعات السلالية على تأسيس تعاونيات كأداة فعالة لتحقيق التنمية.

وقد شهدت هذه القافلة مشاركة مكثفة تجاوزت 200 شخص، شملت ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، الفاعلين المحليين وأعضاء الجماعات السلالية. خلال الفعالية، تم تقديم عروض متنوعة تناولت مواضيع محورية متعلقة بالتنمية المحلية وتعزيز التعاونيات كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيد الوالي في كلمته إلى أن التعاونيات، كنموذج اقتصادي قائم على الاقتصاد التشاركي، تسهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية، وخلق فرص عمل خاصة للنساء والشباب في العالم القروي. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين والمؤسسات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأضاف أن جهة الشرق، التي تتمتع برصيد عقاري هام يقدر بحوالي 3.8 مليون هكتار من الأراضي الجماعية، يمكن أن تستفيد بشكل كبير من استثمار هذه الموارد بطريقة حديثة ومدروسة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الإشكاليات التنموية.

كما أكد السيد الوالي أن هذه القافلة تشكل منصة متميزة لتعزيز القدرات وتوجيه أعضاء الجماعات السلالية نحو تبني مشاريع مبتكرة ومدرة للدخل، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ودعا إلى استثمار التوصيات والمخرجات التي أثمرتها العروض والنقاشات لتعزيز العمل التعاوني ودعم مسارات التنمية في الجهة.

( مكتب الاتصال بالولاية )