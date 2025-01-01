مدينة وجدة تاريخ طويل ومستقبل واعد

بقلم سعيد ودغيري حسني

مدينة وجدة تأسست في عام 994 ميلادي على يد القائد زيري بن عطية المغراوي وتعتبر واحدة من أبرز المدن المغربية ذات التاريخ العريق والموقع الاستراتيجي المميز شهدت المدينة عبر العصور تحولات كبيرة حيث كانت مركزًا تجاريًا وثقافيًا ذا أهمية خاصة نظرًا لموقعها الحدودي الذي جعلها محط أنظار العديد من القوى المختلفة مرت مدينة وجدة بتجارب تاريخية متعددة أبرزها خلال فترة الاستعمار الفرنسي حيث كانت ملاذًا للمجاهدين الجزائريين الذين وجدوا فيها دعمًا ومساندة في نضالهم ضد الاستعمار كما تعرضت المدينة للاحتلال الفرنسي في مراحل متعددة بدءًا من عام 1844 ثم في 1859 وصولًا إلى عام 1907 واستمر الاحتلال حتى استقلال المغرب رغم هذه التحديات العديدة حافظت وجدة على هويتها الثقافية والتراثية مما جعلها واحدة من أبرز المدن المغربية التي تتمتع بمكانة تاريخية مرموقة فيما يخص المستقبل تسعى مدينة وجدة إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وثقافي في منطقة الشرق المغربي تشهد المدينة حاليًا مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات كما تركز المدينة على تطوير قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات الاقتصاد الرقمي والصناعات المستدامة التي تعد محركات مهمة لمستقبلها الاقتصادي تعمل ولاية جهة الشرق على تحسين جودة الحياة من خلال تطوير السياحة الثقافية والتراثية ودعم الشباب في مجالات الابتكار والعمل في القطاعات المستقبلية هذه المبادرات ستسهم في تحويل المدينة إلى مدينة حديثة ومتطورة مع الحفاظ على تراثها الثقافي العريق بهذا الشكل تواصل مدينة وجدة رحلة النمو والتطور متطلعة إلى مستقبل مشرق يعكس تطلعات سكانها وطموحاتهم