محمد الحناوي …وجه من الوجوه الرياضية الخلوقة خلال الزمن الجميل بتاوريرت MOHAMED EL HANNAOUI

محمد حطحوط



نرحب بكم اعزائنا متتبعي صفحتنا لنقدم لكم احد ابرز الوجوه الرياضية من الزمن الجميل.سي محمد الحناوي ابن المدينة البار المعروف باخلاقه المثالية وبطيبوبته التي لا حد لها .سي محمد انسان هادئ جدا يعرف كيف يختار اصدقائه ومحيطه ونادرا ما تراه جالسا مع مجموعة كبيرة من الاصدقاء وهذا ليس تقصيرا منه بل هي طريقته في الحياة

وفي عديد المرات التي التقيت به تجاذبنا اطراف الحديث خاصة تحدثنا عن ذكريات الزمن الجميل ومدني بكثير الاسماء وذكرني بعديد المواقف .سي محمد صديق حميم اعتز به واكن له كل التقديز نظرا لما عرفته فيه منذ طفولته من عزة النفس وقلة الكلام .ميزته احترام وتقديرالجميع وهي صفات قليلة الوجود في ايامنا هذه

وبودي ان اقدم اعتذاري لاخي سي محمد عن تأخيري في تقديمه للجمهور الرياضي لا لشيى بل فقط كان سهوا مني اونسيانا نظرا لكثرة الوجوه الرياضية القديمة وكذلك لعدم توفري على ارشيف كبير يؤرخ له.فتحية لهذا الشخص الذي قدم الشيئ الكثير لكرة القدم بتاوريرت وكذلك لكرة اليد المدرسية التي كان عاشقا ومولوعا بها بالتعليم الاعدادي اين مثل كوليج علال بن عبدالله في المسابقات الاقليمية والجهوية.عشق سي محمد لكرة اليد لم يمنعه من ولعه الكبير بكرة القدم التي تعلم ابجدياتها بالحي ومن ثم انظمامه لفريق الاسوزت ASOZT الذي ابدع فيه مع اعتد واقدم النجوم انذاك امثال محمد عالم وحفيظ بقال ومحمد حيتان رحمهما الله ولعب كذلك الى جانب الجيل الثاني الذي انتمي اليه بدوري.سي محمد كان نعم الاخلاق سواء مع زملائه او الفرق المنافسة. وما اتذكره انه كان لاعبا انيقا وامتاز بمهارات سنحت له باكتساب مكانته في الفريق.

تحية تقدير واحترام لهذا الشخص المتواضع الهادئ والخجول في نفس الوقت لانه لا يتكلم كثيرا لكن عندما ينطق يكون كلامه موزونا وفي الصميم .اتمنى له من هذا المنبر كامل الصحة والعافية وطول العمر كما اتمنى ان تلقى هذه الوجوه التي نقدمها تباعا تكريما ولو رمزيا تساهم فيه جميع الاطراف ان شاء الله.والى لقاء قادم مع وجه جديد من الزمن الجميل وقبل انتهائي من كتابة هذه السطور ذكرني احد الاصدقاء بان سي محمد كان مولوعا بالموسيقى وعزفا بارعا على آلة الناي ..انجاز

MohamedHathout