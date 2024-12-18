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العيون الشرقية سائقو سيارات الأجرة يحتجون ضد فوضى النقل السري

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احتج العشرات من سائقي سيارات الأجرة على مستوى مدينة العيون الشرقيىة على خلفية انتشار ظاهرة النقل السري بشكل كثيف ,مطالبين السلطات المحلية و الأمنية بالتدخل لوضح حد لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة تطبيقا للقرار العاملي المنظم لعملية نقل الركاب

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وفي حوار مع السيد ي. م أحد أعضاء جمعية سائقي سيارات الأجرة الرابطة بين المدن ,أكد أن النقل السري بمدينة العيون سيدي ملوك أصبح مفضوحا وأن هده الظاهرة باتت تقض مضجعهم وتؤثر على مداخيلهم وتعرقل عملهم بشكل يومي.
وقد شدد المتحدث نفسه عن أن النقل العشوائي يضر بمصالح المواطنين و يهدد أمنهم ويعرضهم للمتابعة القضائية في حالة تلبس. و الأخطر من ذلك هو استعمال السائقين الفوضويين لمادة الغاز البوطان عوض البنزين مما يهدد بالانفجار في أية لحضة.
و يلتمس السائقون المتضررون من فوضى النقل السري من السلطات الأمنية تكثيف الحملات التطهيرية وزجر المخالفين احتراما للقانون وحماية لأمن وسلامة الركاب.
تغطية ع.ك السباعي

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