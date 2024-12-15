بيان صحفي : يقضة الجمارك بميناء الناظور تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الشيرا

بفضل يقظة رجال الجمارك المرابطة بميناء الناظور وبعد الفحص الإيجابي بماسح السكانير تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لجمارك الناظور، يوم السبت 14/12/2024 حوالي الساعة الثامنة مساءا، من إجهاض محاولة تهريب كمية (370 كيلوغرام) من مادة الشيرا كانت معدة للتصدير، تم اعتراضها على متن مقطورة.

وقد تم إخفاء الشحنة المذكورة بعناية على شكل صفائح في مخبأ معد خصيصًا في تجاويف أرضية المقطورة.

السائق المعني هو من جنسية إسبانية وكان متجهاً نحو ألميريا.