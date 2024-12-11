وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي يترأس مجلس إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

وجدة، الاثنين 09 دجنبر 2024

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، بحضور والي جهة الشرق السيد الخطيب الهبيل، ومختلف أعضاء مجلس إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز.

هذا، وقد تركزت أشغال مجلس الإدارة على تقييم حصيلة المنجزات، إضافة إلى تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عنه بتاريخ 14 يوليوز 2023، علاوة على تقديم عرض حول حصيلة أنشطة المركز برسم سنة 2023، وكذا تقييم مشروع المؤسسة برسم سنتي 2023-2024، كما تم عرض مخطط عمل المركز خلال الفترة ما بين سنتي 2023 و2025، فضلا عن تقديم مشروع ميزانية المركز برسم سنة 2025.

وبالمناسبة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي على الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة في تقديم خدمات صحية متقدمة، وتكوين الكفاءات الطبية وتطوير البحث العلمي بالجهة الشرقية، وفي نفس السياق أشار إلى أهمية هذا المركز، ودوره في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتحسين وصول المواطنين إليها.

وفي ختام أشغال المجلس، دعا السيد الوزير المركز إلى لعب دور قيادي في سياق الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بتنسيق الرعاية الصحية على المستوى الجهوي والإشراف على المجموعات الصحية الترابية، كما أشاد بالجهود المبذولة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية، معتبراً المركز نموذجاً يحتذى به في المجال الصحي بالجهة.

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