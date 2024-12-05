شركة العمران جهة الشرق :اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح – شقق تندرج في اطار البرنامج الجديد الدعم المباشر للسكن بمشروع انطلاق بجرادة – بثمن 300000 درهم

تعلن شركة العمران جهة الشرق الى علم العموم ، أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح شقق تندرج في اطار البرنامج الجديد الدعم المباشر للسكن بعملية انطلاق بجرادة ابتداء من 26 – 11 – 2024

قيمة الدعم 100000 درهم

معلومات عن المشروع :

يقدم مشروع انطلاق بجرادة 32 شقة مكونة من غرفتين ، صالون ، حمام ومطبخ ، بهندسة معمارية متميزة تتجاوب مع متطلبات الأسر ، على مقربة من كافة الاحتياجات الضرورية

الوثائق المكونة لملف الطلب :

– استمارة تقديم الطلب التي سيتم الحصول عليها من الوكالة ، مملوءة موقعة ومصادق عليها

– التصريح بالشرف ، موقع ومصادق عليه

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

معايير الأهلية :

– شروط الاستفادة كما وردت في قانون المالية لسنة 2023 والمرسوم 2.23.350 :

1 – ان يكون حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من اي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن .

2 – ان يتم ابرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق .

» – ان يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن :

– أن يخصص الشقة لسكنه الرئيسي لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ ابرام العقد النهائي

– أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الاولى أو من الرتبة الثانية ، ضمانا لاسترداد الاعانة الممنوحة في حالة الاخلال بالالتزام الوارد اعلاه