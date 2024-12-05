شركة العمران جهة الشرق :اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح – مشروع الرياض – بقع ارضية لبناء فيلات بوعرفة
تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية لبناء فيلات كما هو مبين بالجدول اسفله :
– مشروع الرياض
– رقم البقعة : 10- 32 – 30 – 129 – 105 – 112 – 65 – 58 – 47 – 77
– المساحة بالمتر المربع : 200 – 343
– الثمن بالدرهم : ابتداء من 165000,00 درهم
– فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشاريع التجاريين للوكالة التجارية العمران جرادة – فيكيك بالعنوان اسفله ، ابتداء من 2024-11- 08
– للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536516143
Aucun commentaire