بلاغ حول زيارة السيد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق إلى جهة اترارزة الموريتانية



قام السيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، أيام27 و28 و 29 نونبر 2024، بزيارة عمل وصداقة إلى جهة اترارزة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مرفوقًا بالسيدة نعيمة الحروري، عضو مجلس جهة الشرق المكلفة بملف التعاون مع الجهات الموريتانية (جهة اترارزة وجهة لعصابة)، اللتين تجمعهما مع جهة الشرق اتفاقية إطار للشراكة.

جاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة من السيد محمد ولد الشيخ، رئيس مجلس جهة اترارزة، وتفعيلاً لعلاقات التعاون ودعمًا للتبادل القائم بين الجانبين.

لقاءات رسمية وأنشطة دبلوماسية

خلال زيارته، عقد السيد محمد بوعرورو اجتماعًا رسميًا مع السيد والي جهة اترارزة بمقر الولاية، حيث تميز اللقاء بنقاش ودي وأخوي حول سبل تعزيز وتثمين التعاون المشترك. وتزامنت الزيارة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد للجمهورية الموريتانية الشقيقة، المصادف ليوم 28 نونبر. وبهذه المناسبة، شارك السيد الرئيس في مراسيم تحية ورفع العلم بمقر الولاية في مدينة روصو.

وفي كلمته بمقر مجلس جهة اترارزة، بحضور موظفي ومنتخبي المجلس والمدراء الجهويين للقطاعات الحكومية، عبّر السيد محمد بوعرورو عن رغبته الصادقة، بمعية السيد محمد ولد الشيخ، في وضع برنامج عمل سنوي مشترك يضم أنشطة عملية ومتكاملة تستجيب لاحتياجات الطرفين، بهدف تحقيق التنمية الترابية وتعزيز قدرات الجهتين. وأكد السيد الرئيس على تبني مقاربة رابح/رابح لتحقيق المنفعة المشتركة والعيش الكريم لساكنتي الجهتين.

زيارات ميدانية واستكشاف فرص الاستثمار

شملت الزيارة عددًا من المرافق والمؤسسات بجهة اترارزة، حيث استمع السيد الرئيس إلى شروحات مستفيضة من مسؤولي هذه المؤسسات، ما يعزز الآفاق الواعدة لإقامة مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.

لقاءات رفيعة المستوى

اختُتمت زيارة العمل بلقاءات هامة، حضرها السيد حميد شبار سفير المملكة المغربية بنواكشوط، مع شخصيات سياسية موريتانية رفيعة المستوى من بينها وزراء ونواب سابقين وحاليين وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والمستثمرين.

توقيع مذكرة تفاهم

في ختام الزيارة، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهتي الشرق واترارزة، تأكيدًا على الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون. وشملت المذكرة اتفاقًا على استكمال المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع مشترك يُعرض للتمويل في إطار النسخة الخامسة من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي.

خاتمة

تجسد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين جهة الشرق ونظيرتها الموريتانية، بما يخدم تطلعات الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.