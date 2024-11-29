Home»International»الشرطة القضائية بمدينة وجدة تقوم بتفكيك شبكة للتهريب الدولي للذهب

الشرطة القضائية بمدينة وجدة تقوم بتفكيك شبكة للتهريب الدولي للذهب

/ /0/ 18
0
Shares
PinterestGoogle+

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 68 سنة، أربعة من بينهم من عائلة واحدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي لمعدن الذهب.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة وجدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش بثلاثة منازل يتم استغلالها بنفس المدينة عن حجز 87 قطعة بلغ مجموع وزنها 33 كيلوغراما و 130 غرام من سبائك صغيرة من معدن الذهب، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والعملة الأوروبية، يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أيضا من حجز سيارتين ودراجة نارية وأسلحة بيضاء وميزان إلكتروني يشتبه في تسخيرها في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailالبطل العالمي سعيد اعويطة يفكر في انشاء أكاديمية رياضية بوجدةDefault ThumbnailAmicale Amitié Coopération de FiguigDefault Thumbnailالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد تعقد لقاء ات تنسيقية وتواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين والشركاء حول الدخول المدرسي 2018/2017Default Thumbnailنقابات النقل الحضري بوجدة تصدر بيانا الى عموم ساكنة وجدة

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *