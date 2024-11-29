الشرطة القضائية بمدينة وجدة تقوم بتفكيك شبكة للتهريب الدولي للذهب

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 68 سنة، أربعة من بينهم من عائلة واحدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي لمعدن الذهب.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة وجدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش بثلاثة منازل يتم استغلالها بنفس المدينة عن حجز 87 قطعة بلغ مجموع وزنها 33 كيلوغراما و 130 غرام من سبائك صغيرة من معدن الذهب، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والعملة الأوروبية، يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أيضا من حجز سيارتين ودراجة نارية وأسلحة بيضاء وميزان إلكتروني يشتبه في تسخيرها في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.