بلاغ صحفي

وجدة في 28 نونبر 2024

مجلس جهة الشرق يعزز الربط الجوي للجهة مع شركة العربية للطيران



في إطار التزامات مجلس جهة الشرق المتعلقة بالترويج الاقتصادي، والسياحي للجهة، وقع السيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق اتفاقياتي شراكة مع شركة العربية للطيران من أجل تعزيز الربط الجوي لمطاري وجدة انجاد والناظور العروي مع مطار الرباط سلا بحيث سيتم دعم إطلاق خطين جويين مباشرين بأثمنة تفضيلية ابتداء من 09 يناير 2025 بالنسبة للخط الجوي الرباط-وجدة و 12 يناير 2025 بالنسبة للخط الجوي الرباط-الناظور على الشكل التالي:

– الرباط-وجدة: 03 رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا.

– الرباط-الناظور: رحلتين ذهابا وإيابا أسبوعيا.

وسيمكن إطلاق هذين الخطين الجديدين من تعزيز الخطوط الجوية القائمة التي تربط جهة الشرق مع باقي جهات المغرب، والتي ستضاف إلى الخطوط الجوية المدعمة من طرف مجلس جهة الشرق مع شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية والتي تربط مطارات جهة الشرق بمطار الدار البيضاء، إضافة الى كونها ستمكن من وضع وتنزيل استراتيجية طموحة تهدف إلى جعل جهة الشرق وجهة أساسية على الصعيدين الوطني والدولي استجابة لحاجيات مواطني الجهة الذين غالبًا ما يواجهون صعوبات في الوصول إلى العاصمة عبر وسائل النقل المتوفرة حاليا.

الخطين الجديدين: رافعة للتنمية السياحية للجهة

ان تنفيذ هاتين الاتفاقيتين سيعزز مكانة جهة الشرق كوجهة سياحية تتمتع بطبيعة متنوعة تجمع بين الجبال والشواطئ والواحات وبإمكانيات سياحية كبيرة، ويساهم في جذب المزيد من السياح على مدار السنة، من خلال تنويع فئات الزوار، وكذا تحويل النشاط الموسمي الحالي إلى نشاط مستدام وبالتالي المساهمة في التنشيط

الاقتصادي المحلي والجهوي، وتأكيد دور الجهة كقطب للنمو والابتكار، وفتح آفاق جديدة لمواطنيها وزوارها والمستثمرين بها.

الربط الجديد: تقوية جاذبية الجهة للاستثمار والمستثمرين

كذلك، فإن دراسة اوقات الرحلات الجديدة تمت بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين التنمويين لتلبية احتياجات المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتسهيل سفرهم من وإلى جهة الشرق التي تعد من أكثر الجهات الغنية بالفرص من اجل توطين مشاريعهم الاستثمارية بالجهة.

جهة الشرق جهة غنية

هذا، ويجذر التذكير بأن جهة الشرق المتميزة بإمكانياتها الاقتصادية وغنى ثرواتها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل واجهة رئيسية للمغرب، وتلعب دور مفترق الطرق الجيوستراتيجية بين أوروبا والمغرب الكبير وحوض البحر الأبيض المتوسط، وحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا.