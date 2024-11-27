وجدة: في لقائه التواصلي الأول مع مجلس جماعة وجدة الوالي يؤكد على التعبئة الشاملة من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع

– مكتب التواصل بولاية وجدة ـ

عقد السيد الخطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد لقاءً تواصليا مع رئيس وأعضاء مجلس جماعة وجدة، وذلك يومه الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، حيث يندرج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات التواصلية التي أطلقها والي الجهة مباشرة بعد تعيينه بعمالة وجدة.

خلال هذا اللقاء أكد والي الجهة في كلمته الافتتاحية العمل على ست أولويات أساسية تتحدد في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار الخاص، التحسين من جودة النقل الحضري وتقوية النسيج الحضري، تنظيم الفضاء العام وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وفق مرتكزات الحكامة الترابية، كما شدد الوالي وبلغة صارمة على نهج المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين المحليين لتحقيق أهداف وانتظارات المواطنين، وتنزيل مختلف المشاريع والأوراش التنموية والتسريع من وتيرة إنجازها إضافة إلى توقيع اتفاقيات خاصة بصفة استعجالية لتدارك المشاريع التي هي في طور الإنجاز.

تناول اللقاء مداخلات وعروض، حيث أشار رئيس مجلس جماعة وجدة محمد عزاوي إلى استعداد المجلس ومكوناته للعمل جنبا لجنب مع مختلف الفاعلين وفق ما يتماشى وخدمة الساكنة والمدينة قصد إتمام المشاريع المبرمجة كمشروع تطوير وتثمين النفايات المنزلية، والمشاريع الأخرى التي توجد في طور الانجاز، وحتى تلك المتعثرة والتي لم تفتح بعد.

ومن جهتها عبرت المديرة الجهوية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة بجماعة وجدة فتيحة دير عن إرادة قوية بخصوص توفير حلول لامتصاص العجز السكني بالمدينة، مركزة في حديثها على تأهيل المدينة العتيقة بشارع محمد السادس بوجدة، كما تم فتح المجال لأعضاء المجلس قصد طرح مطالبهم واقتراحاتهم معبرين عن العمل وفق مقاربة تشاركية وبمعية كل المتدخلين قصد معالجة جل الملفات والإكراهات التي تواجهها مدينة وجدة.

وختم الوالي لقائه التواصلي بدعوة مجلس جماعة وجدة بمختلف أعضائه إلى ضرورة ترك الخلافات الشخصية جانباً واحتواء الصراع الداخلي، والانكباب على العمل الجاد والمسؤول لتجاوز التحديات المطروحة قصد تحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة التنمية وإرضاء تطلعات ساكنة وجدة.