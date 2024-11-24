Home»Correspondants»شركة العمران جهة الشرق تقدم مشروع امرقان بزايو: فيلات اقتصادية بأثمان مغريةCorrespondants/National/Régionalشركة العمران جهة الشرق تقدم مشروع امرقان بزايو: فيلات اقتصادية بأثمان مغرية2024-11-25/ 25/11/2024/0/ 60SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+ شركة العمران جهة الشرق تقدم مشروع امرقان بزايو: فيلات اقتصادية بأثمان مغرية Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع انهيار جزء من أسوار مدينة وجدة القديمة يشكل خطرا على المارة قد يُخلّْف ضحايامرصد الصحافة والإعلام جهة فاس مكناس بيان استنكاريVIDEO السيد خطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة :أرجو ان اكون في مستوى انتظارات هذه الجهة وساكنة هذه المدينة العريقةالسيد محمد مهيدية والي جهة الشرق في حوار مفتوح مع الجالية المغربية بالخارج VIDEO
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