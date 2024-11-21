توزيع حافلات النقل المدرسي على عدد من الجماعات الترابية القروية بعمالة وجدة

منير حموتي



بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد أشرف السيد الخطيب لهبيل والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد رفقة السيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على توزيع مفاتيح مجموعة من حافلات النقل المدرسي على عدد من الجماعات الترابية القروية بالعمالة في إطار برنامج مجلس جهة الشرق الرامي إلى الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، و الذي يضم ضمن محاوره محورا خاصا بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ المنحدرين من الجماعات القروية.

وقد همت العملية توزيع سبع حافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات، سيدي موسى لمهاية، مستفركي، عين الصفا، بني خالد ، أهل أنكاد، بني درار، والنعيمة.

الى جانب ذلك، تم أيضا تسليم شاحنة صهريج من طرف مجلس جهة الشرق الى مجلس عمالة وجدة أنكاد.

حضر حفل تسليم مفاتيح حافلات النقل المدرسي شخصيات مدنية وقضائية وعسكرية وأمنية، وممثلو السلطة المحلية إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.