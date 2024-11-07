بأوامر من السيد الوالي خطيب لهبيل : انطلاق حملة لتحرير الملك العام …والبداية ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة.

تستعيد ساحة باب سيدي عبد الوهاب رونقها من جديد، من خلال تغيرات في مظاهر المدينة الألفية، عبر حملات واسعة شنتها السلطات المحلية والأمنية لتحرير الساحة من الفوضى والعشوائية، والحد من اضطرابات كبيرة في حركة المرور وتشويه المنظر العام للمدينة.

هذه التدخلات أتت وفق تعليمات والي جهة الشرق، الهادفة لتشكيل لجنة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والشرطة الإدارية، قصد محاربة جميع أشكال الفوضى بهذه الساحة التاريخية.

تجسد ساحة باب سيدي عبد الوهاب، الموجودة بمدينة وجدة ذاكرة جماعية متجددة، باعتبارها القلب التجاري النابض لعاصمة الشرق، ولازالت السلطة المحلية والأمنية تظافر الجهود لكسب رهان استمرارية وديمومة تحرير الملك العام بهذه الساحة.