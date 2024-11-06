شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع جنان كرت ـ بقع ارضية بالدريوش

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع جنان كرت ـ بقع ارضية بالدريوش



تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية من صنف تجاري زائد 3 طوابق بمشروع جنان كرت بالدريوش

فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة الناظور ـ الدريوش بالعنوان المذكور اسفله ، ابتداء من 22/10/2024

وكالة العمران الناظور : حي الفتح بسلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني لصوناصيد

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536358557