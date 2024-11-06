شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع منتزه اسلي بوجدة ـ بقع أرضية لبناء فيلات بوجدة

شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع منتزه اسلي بوجدة ـ بقع أرضية لبناء فيلات بوجدة



تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية لبناء فيلات بمشروع منتزه اسلي بمدينة وجدة

فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة العمران وجدة بالعنوان اسفله ، ابتداء من 22/10/2024

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536682765

العمران جهة الشرق : الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس ، العمارة س بوجدة

الهاتف : 0536682765

الفاكس : 0536686924

العمران جهة الشرق شركة تابعة لمجموعة العمران