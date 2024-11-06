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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع منتزه اسلي بوجدة ـ بقع أرضية لبناء فيلات بوجدة

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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع منتزه اسلي بوجدة ـ بقع أرضية لبناء فيلات بوجدة


تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية لبناء فيلات بمشروع منتزه اسلي بمدينة وجدة
فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالمستشارين التجاريين لوكالة العمران وجدة بالعنوان اسفله ، ابتداء من 22/10/2024
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536682765
العمران جهة الشرق : الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس ، العمارة س بوجدة
الهاتف : 0536682765
الفاكس : 0536686924
العمران جهة الشرق شركة تابعة لمجموعة العمران

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