شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع الرياض لبناء فيلات بوعرفة

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية لبناء فيلات كما هو مبين بالجدول اسفله :



ـ مشروع : الرياض

ـ رقم البقعة : 10- 32 – 30 – 129 – 105 – 112 – 65 – 58 – 47 – 77

ـ المساحة بالمتر المربع : 200 – 343

ـ الثمن ( بالدرهم ) : ابتداء من 165000,00

فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران جرادة ـ فيكيك بالعنوان أسفله ، ابتداء من 08 ـ 11 ـ 2024

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536516143