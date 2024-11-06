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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ مشروع الرياض لبناء فيلات بوعرفة

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تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح بقعا ارضية لبناء فيلات كما هو مبين بالجدول اسفله :


ـ مشروع : الرياض
ـ رقم البقعة : 10- 32 – 30 – 129 – 105 – 112 – 65 – 58 – 47 – 77
ـ المساحة بالمتر المربع : 200 – 343
ـ الثمن ( بالدرهم ) : ابتداء من 165000,00
فعلى الراغبين في الاستفادة ، الاتصال بالستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران جرادة ـ فيكيك بالعنوان أسفله ، ابتداء من 08 ـ 11 ـ 2024
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم التالي : 0536516143

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